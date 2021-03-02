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Yerel Tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı
Yerel

Tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 19:48:00 -
Tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 7. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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