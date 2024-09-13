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Yerel Tekstil fabrikasında yangın
Yerel

Tekstil fabrikasında yangın

Yeniakit Publisher
2024-09-13 21:54:00 -
Tekstil fabrikasında yangın

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Şen Tekstil firmasına ait fabrika mesai çıkışı sonrasında dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzene bölgeye itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ütü bölümündeki alevler, fabrikanın geneline sıçramadan söndürüldü. Hasar tespiti yapılan fabrikadaki yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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