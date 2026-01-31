  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Moskova'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Uluslararası güvenliğin kilit ortağı! Fatih Ürek hayatını kaybetti Trump'tan İran açıklaması İstanbul'da trafik çilesi: Megakent teslim oldu, yoğunluk yüzde 90'a dayandı Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu! ABD’den füze hamlesi: Yıllık kapasite 400’e yükseliyor Refah Sınır Kapısı pazar günü açılıyor: Çift yönlü geçişler başlıyor ABD'nin gözü kulağı bu görüşmede! Erdoğan kabul etti Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!
Yerel Tekstil fabrikasında feci kaza! İşçi 5 gün sonra yaşamını yitirdi
Yerel

Tekstil fabrikasında feci kaza! İşçi 5 gün sonra yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tekstil fabrikasında feci kaza! İşçi 5 gün sonra yaşamını yitirdi

Bursa İnegöl'de bir tekstil fabrikasında makine temizliği yaptığı sırada düşerek ağır yaralanan 57 yaşındaki işçi, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazası ölümle sonuçlandı.

 

5 gün sonra hayatını kaybetti

Olay, 26 Ocak Pazartesi günü 09.00 sıralarında İnegöl OSB 2. Caddede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçi Remzi Y.(57), temizlemek için tekstil makinesinin üzerine çıktı. Temizlik sırasında dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen işçi ilk tedavinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.

 

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman'da iş makinasıyla duvar arasında sıkışan işçi öldü
Adıyaman'da iş makinasıyla duvar arasında sıkışan işçi öldü

Aktüel

Adıyaman'da iş makinasıyla duvar arasında sıkışan işçi öldü

Adana’da işçi servisi devrildi: 13 yaralı
Adana’da işçi servisi devrildi: 13 yaralı

Yerel

Adana’da işçi servisi devrildi: 13 yaralı

Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Aktüel

Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23