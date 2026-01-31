Tekstil fabrikasında feci kaza! İşçi 5 gün sonra yaşamını yitirdi
Bursa İnegöl'de bir tekstil fabrikasında makine temizliği yaptığı sırada düşerek ağır yaralanan 57 yaşındaki işçi, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazası ölümle sonuçlandı.
5 gün sonra hayatını kaybetti
Olay, 26 Ocak Pazartesi günü 09.00 sıralarında İnegöl OSB 2. Caddede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçi Remzi Y.(57), temizlemek için tekstil makinesinin üzerine çıktı. Temizlik sırasında dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen işçi ilk tedavinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.