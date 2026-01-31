CHP hayvanlarda bile ayrım yapıyor: CHP’lilerin hayvanseverliği sözde kaldı
Her fırsatta hayvan haklarından bahsederek Allah’ın dilsiz kulları üzerinden duyar kasan CHP’lilerin hayvanseverliği sözde kaldı.
Belediye Başkanı CHP’li Sinem Dedetaş’ın köpeğini makam araçlarıyla gezdirildiği Üsküdar’da sokak hayvanlarına sahip çıkılmadığı ortaya çıktı. Üsküdar Belediyesi’ne bir vatandaş tarafından sokakta görülen hasta bir kedinin ihbar edildiği, ancak belediye yetkililerinin sokak hayvanıyla zamanında ilgilenmediği belirtildi. Bir vatandaş, önceki gün saat 14.39’da Üsküdar Belediyesi’ne ait 444 0 875 numaralı veteriner hattını arayarak, Sultantepe Mahallesi Muhtarlığı civarında bulunan bir sokak kedisinin iki gözünün iltihaplı olduğunu ve acil müdahale gerektiğini bildirdi. Görüşmede durumun aciliyeti özellikle vurgulanırken belediye yetkilileri, kaydın oluşturulduğunu ve ekip yönlendirileceğini belirtti.
Vatandaşın ifadesine göre, belediye ekibinin kısa sürede geleceği düşünülerek olay yerinden ayrılmak zorunda kalındı. Kedinin başından ayrılmaması için mahalleden iki çocuk görevlendirildi. Ancak aradan yaklaşık 5,5 saat geçmesine rağmen herhangi bir müdahale gerçekleşmediği öğrenildi.
Saat 19.39 sularında belediyeden aranan vatandaş, oldukça sert bir üslupla “Bir kayıt açtırmışsınız, kedi nerede?” sorusuyla karşılaştığını belirtti. Vatandaş, sokak hayvanı için saatlerce nöbet tutulamayacağını ifade ederek konumu tekrar tarif etti. Kedinin fotoğrafını göndermek istediğini söylemesine rağmen, arayan numaranın WhatsApp destekli olmadığı ortaya çıktı.
Bunun üzerine olay yerine bizzat giden vatandaş, belediye ekibini bölgede bulamadı. Tekrar yapılan telefon görüşmesinde, ekiplerin kediyi bulamadıkları gerekçesiyle bölgeden ayrıldığı bilgisi verildi.
Olaydan sonra belediye tarafından gönderilen ilk SMS’te “kaydınız oluşturulmuştur” ifadesi yer aldı. Ertesi sabah saat 08.55’te gönderilen ikinci mesajda ise “ekibimiz adrese gitmiş, yapılan kontrol ve aramalarda kedi bulunamamıştır” denildi. Vatandaş, ekibin kediyi bulmadan bölgeden ayrıldığını ve bu kaydın gerçeği yansıtmadığını savundu. Yaşananlara tepki gösteren vatandaş, “İki gözü iltihap akıtan bir kediye bile müdahale edilmeyecekse belediyenin veterinerlik birimi hangi hayvana hizmet edecek?” diyerek duruma isyan etti.
