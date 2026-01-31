CHP hayvanlarda bile ayrım yapıyor: CHP’lilerin hayvanseverliği sözde kaldı

Belediye Başkanı CHP’li Sinem Dedetaş’ın köpeğini makam araçlarıyla gezdirildiği Üsküdar’da sokak hayvanlarına sahip çıkılmadığı ortaya çıktı. Üsküdar Belediyesi’ne bir vatandaş tarafından sokakta görülen hasta bir kedinin ihbar edildiği, ancak belediye yetkililerinin sokak hayvanıyla zamanında ilgilenmediği belirtildi. Bir vatandaş, önceki gün saat 14.39’da Üsküdar Belediyesi’ne ait 444 0 875 numaralı veteriner hattını arayarak, Sultantepe Mahallesi Muhtarlığı civarında bulunan bir sokak kedisinin iki gözünün iltihaplı olduğunu ve acil müdahale gerektiğini bildirdi. Görüşmede durumun aciliyeti özellikle vurgulanırken belediye yetkilileri, kaydın oluşturulduğunu ve ekip yönlendirileceğini belirtti.