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Ekonomi Tekstil atıkları Uşak'ta battaniyeye dönüştürülüyor
Ekonomi

Tekstil atıkları Uşak'ta battaniyeye dönüştürülüyor

Saçlı Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saçlı: - "Özellikle giyim sektöründeki ürünlerin kırpıntılarını değerlendiriyoruz. Ürün kalitemize uyduktan sonra tüm tekstil atıklarını değerlendiriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:08:06 -
Tekstil atıkları Uşak'ta battaniyeye dönüştürülüyor

UŞAK (AA) - MEHMET ÇALIK - Türkiye'nin geri dönüşüm sanayisinde önde gelen şehirlerinden Uşak'ta, tekstil atıkları battaniyeye dönüştürülerek ihraç ediliyor.

Tekstil atölyelerinden geri dönüşüme gönderilmesi için toplanan konfeksiyon atıkları, tesislerde kadınlar tarafından kalitesine ve rengine göre ayıklanıyor.

Şifonoz ve karnet makinelerinden geçirilip elyafa dönüştürülen konfeksiyon atıkları, laboratuvarlarda incelendikten sonra kalitesine göre dev kazanlarda renklendirme işlemine sokuluyor.

Renklendirme işleminin sonrasında harmanlanan tekstil atıkları, fitil haline getirilip ardından ipliğe dönüştürülüyor.

Bükme ve katlama işleminden geçirilen iplikler, kilim ve battaniye dokuması için hazır hale getiriliyor.

Dokuma çalışmalarının tamamlanmasının ardından makas makinelerinde kırpılıp, tüylendirme işlemi yapılan battaniyeler, yurt içi ve yurt dışında satışa sunuluyor.

- "15 bin ton atık kullanılıyor"

Saçlı Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saçlı, AA muhabirine, konfeksiyon atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasının battaniye ve kilim sektörü için önemli olduğunu söyledi.

Ağırlıklı olarak Orta Doğu, Orta Afrika ve Balkan ülkeleri ile Rusya'ya ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Saçlı, ürünlerin büyük bölümünde geri dönüşüm malzemeleri kullandıklarını ifade etti.

Türkiye'nin birçok ilinden tekstil ve konfeksiyon atıklarını tedarik ettiklerini anlatan Saçlı, şöyle konuştu:

"Bütün ürünlerimiz arasında kalite kalite değişiyor ama yüzde 65-70 bandında geri dönüşüm malzemesi kullanıyoruz. Bu kırpıntıları geri dönüşüm makinelerinden geçirip tekrar elyaf haline getiriyoruz. İplik haline getirdikten sonra da üretime başlıyoruz. Özellikle giyim sektöründeki ürünlerin kırpıntılarını değerlendiriyoruz. Ürün kalitemize uyduktan sonra tüm tekstil atıklarını değerlendiriyoruz. Firma olarak yılda 15 bin ton tekstil atığını battaniye üretiminde kullanıyoruz."

- "Uşak geri dönüşüm konusunda Türkiye'de bir numara"

Geri dönüşümün doğa için de çok önemli olduğunu dile getiren Saçlı, "Uşak geri dönüşüm konusunda Türkiye'de bir numara. Dünyada da tekstil dönüşümü konusunda ilk 5'te diyebiliriz" dedi.




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