Teksas'taki F-16 Türkiye'ye karşı havalandı!

2020 Eylül'ünde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, 11,5 milyar euroluk savunma programıyla, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonun hedeflendiğini açıklamıştı. Bu program kapsamında, 4 yeni fırkateyn alımı, 4 fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, İHA alımı, Fransa'dan 18 adet Rafale alımı ve F-16 savaş uçağı filosunun 2027'ye kadar modernizasyonu planlanıyor. Yunan hükümetinin F-35 alımı isteği de var. Atina, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere Kasım ayında ABD'ye niyet mektubu göndererek resmi başvuru yapmıştı. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin profesyonel askerin beş yıl içinde orduya alınması öngörülüyor.

Modernizasyonların toplam maliyeti 2.4 milyar dolar

Yunanistan; 2017 yılı içerisinde ABD ile yaptığı anlaşma kapsamında Yunan Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 84 adet F-16 Blok 52+ Fighting Falcon savaş uçağının, Lockheed Martin tarafından F-16 Blok 72 konfigürasyonuna yükseltilmesine karar vermişti. Toplam değeri 2.4 milyar ABD Doları olan programın ise 2027 yılında tamamlanması planlanmaktaydı.

Yunanistan'da tamamlanan modernizasyon sonrası ABD'de ilk uçuşunu yaptı

Geçtiğimiz aylarda ilk uçak, Hellenic Aerospace Industry S.A. tesislerinde modernize edilmişti. Uçağın teknik işlemlerinin tamamlanması için Ocak ayı sonunda uçak Lockheed Martin tesislerine intikal etmişti. Teknik işlemlerin ardından modernize edilen ilk uçak, bugün objektiflere yansıdı.

Yunan F-16v modernizasyonu

Modernizasyonun içeriğine kısaca bakılacak olursa, F-16 V modernizasyonunun en büyük farkı tabii ki de F-22 ve F-35’te kullanılan AESA radarlar baz alınarak geliştirilmiş Northrop Grumman üretimi AN/APG-83 AESA radarı. Uçaklar yeni Link sistemleriyle Auto-GCAS sistemleri, yeni elektronik harp sistemleri, IRST podları, 3’üncü MFD ekran gibi birçok yeni teknolojiyle donatılacaklar.