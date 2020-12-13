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Dünya Teksas ABD’den ayrılabilir
Dünya

Teksas ABD’den ayrılabilir

California’dan sonra ABD’nin en kalabalık, Alaska'dan sonra ise en geniş topraklara sahip ikinci eyaleti olan Texas, ABD'den ayrılabilir.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:08:00 -
Teksas ABD’den ayrılabilir

Münübe Yılmaz

California’dan sonra ABD’nin en büyük ve en kalabalık ikinci eyaleti olan Texas, ABD den ayrılabilir. Teksas Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Partili üyesi Kyle Biedermann, federal hükümetin kontrolden çıktığını ve Teksaslıların değerlerini temsil etmediğini öne sürerek, bağımsızlık referandumu için çalışmalara başladığını belirtti. “Federal hükümet kontrolden çıktı ve Teksaslıların değerlerini temsil etmiyor. Bu yüzden Teksas Eyaleti’nin yeniden bağımsız bir ulus olması için Teksaslılara bir referandum sunulması talebiyle başvuruda bulunacağım” diyen Biedermann, Ocak ayına kadar Temsilciler Meclisi’nde oturum yapılmayacağı için referanduma gidilmesinin zaman alacağını dile getirdi. 1845’te eyalet olduktan sonra 1861’de Birleşik Devletler’den ayrılarak Konfedere Devletler’e katılan Teksas, iç savaşın ardından 1870’te yeniden Amerika Birleşik Devletleri’nin bünyesine girmişti. California’dan sonra ABD’nin en kalabalık ikinci eyaleti olan Teksas’ta yaklaşık 30 milyon kişi yaşıyor.

 

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