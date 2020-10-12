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Yaşam Tekrar geliyor! Meteoroloji'den 7 ile kritik uyarı
Yaşam

Tekrar geliyor! Meteoroloji'den 7 ile kritik uyarı

Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesine sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'de de etkili olması beklenen yağışlı hava perşembe günü bölgeyi terk edecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:37:00 -
Tekrar geliyor! Meteoroloji'den 7 ile kritik uyarı

12 - 18 Ekim tarihleri için yapılan değerlendirmede, hava sıcaklıklarının özellikle salı gününden itibaren yağışla birlikte batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Perşembe bitecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta hava durumu raporunu yayınladı. Yetkililer başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış ve fırtına için MGM, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İstanbul'da yağışların salı günü başlaması bekleniyor. İstanbul dahil Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli'de de yağışlar etkili olacak. Tüm Marmara bölgesinde etkili olacak yağışlar Çarşamba gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise olumsuz hava koşullarının Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor.

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