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Teknosa’nın Everest’i “En İyi Deneyim Mucidi”

Teknoloji mağazası Teknosa, başlattığı dijitalleşme ve omni-channel dönüşüm projesi Everest ile Dijital Dönüşüm Ödüllerinde ilk ödülünü aldı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:20
Teknosa’nın Everest’i “En İyi Deneyim Mucidi”

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, en iyi müşteri deneyimini sunmak için geçen yıl başlattığı dijitalleşme ve omni-channel dönüşüm projesiEverest ile ilk ödülünü aldı.

Bilgi teknolojileri sektörünün en önemli organizasyonlarından International Data Corporation’ın (IDC) Türkiye ofisi tarafından düzenlenen Dijital Dönüşüm Ödüllerinde, Everest, “En İyi Çoklu Deneyim Mucidi Projesi” seçildi.

Teknosa Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Göksel Marangoz, ekosistemlerine en iyi bütünleşik çoklu kanal deneyimini yaşatmak için hedeflerini dünyanın en önemli zirvelerinden biriyle eşleştirdiklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:20
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