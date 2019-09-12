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Teknosa’dan kesintisiz “Okula Dönüş” kampanyaları

Teknosa, yeni öğretim yılında öğrencilerin ihtiyaç duyacağı teknoloji ürünleri için 200’ü aşkın mağazasında ve internet sitesinde kesintisiz özel kampanyalar düzenliyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:04
Teknosa’dan kesintisiz “Okula Dönüş” kampanyaları

Teknosa, yeni öğretim yılında öğrencilerin ihtiyaç duyacağı teknoloji ürünleri için 200’ü aşkın mağazasında ve internet sitesinde kesintisiz özel kampanyalar düzenliyor. Notebook ve yazıcılardan akıllı telefon ve aksesuarlara kadar farklı kategorilerde indirimlerin olduğu kampanyada, indirimli fiyatlara ek olarak taksit ve krediyle ödeme seçenekleri de sunuluyor.


Teknosa’nın 13-16 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyasında tüm tablet, monitör ve yazıcı alışverişlerinde KDV tutarında indirim var. Öğrencilerin eğitim süresince en önemli bilgi edinme ve üretme araçlarından biri olan notebooklarda yüzde 50 indirimli ek garanti yaptırma fırsatı da sağlanıyor. KDV tutarında indirimlere ek olarak Lenovo Ideapad i5 işlemcili notebook bin TL’lik indirimle 3 bin 299 TL’den satışa sunulurken, HP Celeron notebook ise yüzde 20’yi aşan bir indirimle bin 599 TL’den satılıyor. Ayrıca eski telefonunugetirenler, notebook alışverişlerinde mevcut indirimlerin yanı sıra bin TL’ye varan indirim kazanma şansına sahip oluyor.


Öğrenme ve eğlenme deneyimini bir arada sunan tabletlerde de özel fırsatlar var. Apple Ipad 300 TL’lik indirimle 2 bin 199 TL’den, Samsung Galaxy TAB A T510 tablet ise yüzde 20’yi aşan indirimle bin 299 TL’den tüketicilerle buluşuyor. Bu ürünün yanında 69,90 TL değerindeki Preo tablet ekran koruma da 1 TL’den alınabiliyor. Öğrencilerin ödevlerini yaparken en çok ihtiyaç duydukları ürünlerden Canon Pixma E-414 mürekkep püskürtmeli yazıcı ise 249 TL’lik avantajlı fiyatıyla satılıyor.


Oyunu ve esporu seven öğrenciler için de hem gaming özellikli notebooklarda hem de gaming aksesuarlarda KDV tutarında indirim sağlanırken, HP Pavillon gaming notebooku 5 bin 999 TL’den, Casper G770 Gaming notebooku ise 5 bin 799 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca tüm çocuk saatlerinde yüzde 30’a varan indirime ek Apple Watch Series 3 ve 4’lerde 300 TL’ye varan indirim var. Teknoloji severler, Oppo AX7 4/64 GB akıllı telefona bin 799 TL’ye, yanında Preo Pwatch X Lite akıllı banta da 1 TL’ye sahip olma şansı yakalıyor. Rengarenk seçenekleriyle Beats Solo 3 kulak üstü kulaklıklar ise 300 TL’lik indirimle tüketicileri bekliyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:04
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