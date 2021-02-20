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Ekonomi Teknosa, Sabancı Vakfı ve TKDF’den işbirliği
Ekonomi

Teknosa, Sabancı Vakfı ve TKDF’den işbirliği

Teknosa, Sabancı Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) iş birliğiyle şiddet gören ve teknolojiye erişimi kısıtlı kadınlar için toplumsal dayanışma hareketi başlatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 09:37:00 -
Teknosa, Sabancı Vakfı ve TKDF’den işbirliği

“Kadın için Teknoloji, Hepimiz için Dayanışma” mottosuyla yola çıkılan proje kapsamında, bağışçılar, kullanmadıkları akıllı telefonlarını Teknosa mağazalarından ya da Teknosa Çağrı Merkezi’ni arayarak evlerinden teslim edebilecek. Teknosa’nın iş ortakları tarafından bakımları yapılarak çalışır hale getirilecek akıllı telefonlar, Sabancı Vakfı desteği ve TKDF aracılığıyla şiddet mağduru kadınlara ulaştırılacak. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, kadınların ihtiyaç duydukları teknolojiye erişmesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Sabancı Vakfı ve TKDF ile birlikte başlattığımız akıllı telefon bağış kampanyası ile toplumda şiddet gören kadınların seslerini duyurmalarına katkı sağlamak, bu konuda bir dayanışma hareketi başlatmak istiyoruz” dedi. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, kadınların teknoloji ile seslerini duyurmalarına destek vermenin öneminin altını çizerek, Sabancı Vakfı olarak 47 yıldır kadınların ve kız çocuklarının eğitime, istihdama ve toplumsal yaşama katılımı gibi her alanda haklarına erişebilmeleri için çalıştıklarını aktardı.

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