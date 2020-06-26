Teknosa, "araçta teslimat" dönemini başlattı

İSTANBUL (AA) - Teknoloji perakendeciliğinin öncülerinden Teknosa, sektöründe ilki gerçekleştirerek araçta teslimat uygulamasını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, sektöründe ilki gerçekleştirerek araçta teslimat (Click & Drive) uygulamasını başlattı.

Çoklu kanal stratejisi ile müşterilerine diledikleri şekilde kesintisiz alışveriş yapma deneyimini yaşatan Teknosa, yeni hizmetiyle mağaza görevlisi ile anlaşılacak teslimat/otopark noktasında buluşarak, mağazaya girmeye gerek kalmadan ürününü alma imkanı tanıyor.

Teknolojiseverlerin, Teknosa.com veya mobil uygulama üzerinden yaptıkları alışverişlerinde mağazadan al seçeneğini tercih etmeleri ve kendilerine ulaşacak SMS ile randevularını oluşturmaları yeterli oluyor.

İlk etapta Türkiye’de 11 ilde 19 mağazada pilot olarak hayata geçirilen Teknosa araçta teslimat hizmetinin, tüketicilerden gelecek talep doğrultusunda diğer mağazalarda da hayata geçirilmesi hedefleniyor.