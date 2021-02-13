Teknosa, 11’nci kez 1’nci seçildi

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Türkiye genelindeki tüketicilerin beğenileriyle 11 yıldır sektörümüzde 1 numarada olmak, tüketicilerin kalbinde yer edinmek bizim için çok değerli” dedi. Gürcan, şunları kaydetti: “Pandemi süreciyle birlikte tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçları değişti. ‘Yeni Neslin Teknosa’sı vizyonuyla dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşüm sürecinde attığımız adımlar sayesinde değişime çok hızlı uyum sağladık ve müşterilerimize sağlıklı, güvenli ve kesintisiz bir biçimde en iyi hizmeti sunmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Müşterilerimizin teknoloji ihtiyaçlarına doğru zamanda, istedikleri kanalda uygun fiyatla erişebilmesi için sektörde öncülükleri sürdürmemiz bu dönemde başarımızın anahtarı oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve her türlü koşulda bize güvenmeyi sürdüren müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz.”