Teknopark İstanbul, ASELSAN ile birlikte Deepdefence Hızlandırma Programı’nı başlattı

Türkiye girişimcilik ekosisteminin en büyük destekçilerinden Teknopark İstanbul, kuluçka merkezi Cube Incubation aracılığıyla ASELSAN ortaklığında savunma teknolojilerine odaklanan girişimler için Deepdefence Hızlandırma Programı’nı başlattı. Deepdefence, Savunma teknolojileri alanında ya da savunma teknolojilerine uyarlanabilecek alanlarda çalışan girişimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi iş fikirlerinin prototip geliştirme, ticarileşme, büyüme ve globalleşme süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Program kapsamında girişimcilere çeşitli eğitimlerin yanı sıra, Aselsan’ın vereceği teknik mentorlüğü de kapsayan mentorluk desteği, ASELSAN’ın müşteri olabileceği durumlarda ilk müşteri olma ve ürün/prototip doğrulama desteği, laboratuvar ve altyapı desteği, Cube Incubation kuluçka merkezi imkanlarına erişim, kamu hibe programları için danışmanlık, yatırım fonlarına erişim, pazarlama ve tanıtım desteği ile uluslararası hızlandırma programlarına erişim destekleri sağlanacak. Başvuru için cubeincubation.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü M. Fatih Özsoy, “Küresel ölçekte tanınan bir merkez haline gelen Teknopark İstanbul’da, girişimcilerimizi destekleyerek ülkemizin savunma teknolojileri alanındaki gücünü artırmasına katkı sağlamak istiyoruz. ASELSAN gibi bu konuda öncü bir kurum ile girişimcilerimize bu alanda yepyeni ufuklar açacağımıza inanıyoruz.” dedi.