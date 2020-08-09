Teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK’ın yeni mükemmeliyet merkezlerini hizmete sunacaklarını açıkladı.
Varank, Twitter’dan yaptığı paylaşımda ekonomiyi büyütecek adımlar atacaklarını belirtti.
Varank, “Yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi bir Türkiye yolunda TÜBİTAK’ın yeni mükemmeliyet merkezlerini devreye alıyoruz. Her biri ülkemizi yurt dışına bağımlılıktan kurtaracak 7 farklı altyapıyla dünden güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız” ifadelerini kullandı.