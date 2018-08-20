Teknolojide yeni sayfa yerli üretim, milli tüketim

Döviz kuru üzerinden Türkiye ekonomisi üzerinde oyun oynamaya kalkanlara karşı milli seferberlik başlatılırken, kurun artışından en çok etkilenen ithalata dayalı sektörlerin başında teknoloji geliyor. Teknolojide yerlilik oranının arttırmak ve global pazarda söz sahibi olmak için çalışmalarına hız veren firmalardan gelen açıklamalar Türkiye’nin bu alanda da yol alabilecek potansiyelinin var olduğunu ortaya koydu.

TAKİP EDİLMELİYİZ

Son gelişmelerin yazılımın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Digital Planet Kurucusu Adnan Vural, “Ülkemizin yerli ve milli yazılımlarının geliştirilmesine yönelik politikalarını, kendi öz kaynaklarıyla dünya çapında teknolojiler ve kurumsal yazılımlar üreten ödüllü bir Ar-Ge şirketi olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz’’ şeklinde konuştu. “Teknolojiyi takip etmek yetmez, teknoloji üreterek takip edilen pozisyonda da olmalıyız” diyen Vural, stratejik ülke ve şirketlerle teknoloji transferi üretim bölgeleri oluşturulması; ulusal siber güvenlik uygulama ve ekipmanlarının üretilmesi, yerli veri tabanı kurulması; kritik kurumlarda yerli işletim sistemi kullanma zorunluluğunun getirilmesi; tüm ülkede hatta bölgedeki müttefik ülkelerle birlikte geliştirilecek ortak bir iletişim protokolü üzerinden haberleşmenin sağlanması gibi adımlar atılarak milli teknolojilere ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

İNSAN KAYNAĞIMIZA GÜVENELİM

Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder de yazılım sektöründe kendi markalarını üretecek, dünyayla rekabet edebilecek bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan firmaların sayısının arttığına dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Artık yetişmiş insan kaynağımızın yanı sıra birçok alanda geliştirdiğimiz ürünlerimizin var olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer marka değeri ve pazarlamada gelişim sağlarsak yazılım sektöründe söz sahibi oluruz. Türkiye, genç ve yetişkin insan kaynağı ile üretken bir ülke. Bulunduğunuz coğrafyaya baktığımızda Türkiye, Hindistan, Çin ve İsrail’in yazılım alanında öne çıktığını görüyoruz. Malum yazılımın ve bilişimin üssü Amerika. Markalar yeni ürün anonslarını Amerika’dan yapıyorlar. Türkiye’nin bu alanda yapacağı yatırımlar kısa zamanda katma değeri ile bize yeniden yansıyacaktır. Sektörümüzde, doğrudan ve dolaylı yazılım ihracatı oluyor. Bir yazılım ürünü ihracatı yapılabildiği gibi, örneğin makine sektörünün içine gömülü bir yazılımda ihraç ediliyor. Örneğin son yıllarda, oyun, e-ticaret platformlarının gelişmesi gibi dijital dönüşüm projeleri artarken, yazılımın ihracata olan katkısı da artmaya devam edecektir.’’