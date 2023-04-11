Teknolojide vergi kalkıyor! Fiyatlara nasıl yansıyacak?

Bildiğiniz gibi önümüzdeki mayıs ayında Türkiye’de genel seçim yapılacak. Birçok siyasi parti ve ittifak çeşitli vaatlerde bulundu. Fakat bugün itibariyle netleşen ilk ortak vaat belli oldu. Yani seçim sonuçlarına göre kim kazanırsa kazansın, bu vaat gerçekleşecek. Peki neyden bahsediyoruz? Teknolojik ürünlerden alınan vergi, gençler için bir seferlik kalkıyor.

Teknolojik ürünlerden alınan vergi kalkıyor! ÖTV’siz, KDV’siz ve tümden vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar?

Şu anda aktif siyasette bulunan tüm partiler olmasa da içlerinde bulundukları ittifaklar tarafından yapılan açıklama ve paylaşımlara baktığımız zaman, eğitim öğrenim hayatı devam eden gençlere özel bir vaatte bulunduklarını görüyoruz. Buna göre önümüzdeki mayıs ayında gerçekleşecek seçimin ardından teknolojik ürünlerden alınan vergi kalkıyor.

Tabii kişi ve kurumlar tarafından yapılan açıklamaların birebir örtüşmesi mümkün değil. Örneğin ÖTV’yi temelli olarak kaldırmak istediğini söyleyenler de öğrencileri bir seferlik tüm vergilerden muaf tutacağını söyleyen de var.

Ancak belirtmiş olduğumuz gibi temel prensip ortak gözüküyor. O da yükseköğretim dahil öğrenciliği devam eden Türk vatandaşlarının telefon ve bilgisayar alırken bir sefere mahsus vergi vermeyeceği yönünde. Tabii bazı siyasi partilerin burada 26 yaş sınırı çektiğini ve öğrencilik durumu sorgulanmadan gençlere yönelik bu vaadi verdiğini belirtelim.

Biz de sizlerle haberimizde vergisiz teknolojik cihazların fiyatlarını paylaşıyoruz. Burada telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerin mevcut fiyatlarını ve vergi muafiyeti geldikten sonra ne kadara alabileceğinizi net bir şekilde görebilirsiniz. Satışta bulunan tüm cihazları paylaşamasak da kabaca bir tahmin yapmanız için yeterli olacaktır.

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Öncelikle laptop, notebook veya diğer adıyla dizüstü bilgisayardan bahsedelim. Bu cihazlardan yüzde 18 oranında KDV alınıyor. Dolayısıyla 10 bin TL seviyesindeki bir cihaz, vergi muafiyetiyle birlikte 8 bin 200 TL’ye, 40 bin TL’lik olan da 32 bin 800 TL’ye alınabilecek. Fakat telefonlarda bu makas açılıyor. Telefonları görmek için 2. sayfaya geçebilirsiniz.