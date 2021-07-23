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Ekonomi Teknoloji Üssü’ne 180 bin metrekarelik ek alan
Ekonomi

Teknoloji Üssü’ne 180 bin metrekarelik ek alan

İzmir’de yaklaşık 180 bin metrekarelik alan, Kocaeli’deki Bilişim Vadisi’nin kurumsal yapısıyla birleştirilmesi planlanan “İzmir Teknoloji Üssü”nün ek alanı olarak tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 11:53:00 -
Teknoloji Üssü’ne 180 bin metrekarelik ek alan

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; İzmir’in Urla ilçesi Güzelbahçe Mahallesi’nde bulunan 179 bin 393 metrekarelik alanın, Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilişim Vadisi) İzmir Teknoloji Üssü Ek Alanı olarak tespit edilmesine karar verildi.

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