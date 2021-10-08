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Teknoloji Teknoloji şirketinden dayatma! Aşı olmayanı...
Teknoloji

Teknoloji şirketinden dayatma! Aşı olmayanı...

IBM, ülkedeki tüm çalışanlarının 8 Aralık'a kadar aşılanması gerektiğini, aksi takdirde ücretsiz uzaklaştırmayla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 18:19:00 -
Teknoloji şirketinden dayatma! Aşı olmayanı...

ABD'li teknoloji şirketi IBM, koronavirüs aşılarıyla ilgili aldığı kararı duyurdu. Dev şirket çalışanlarına 8 Aralık tarihine kadar aşılanmalarını gerektiğini duyurdu. Şirket çalışanlarından aşılanmayanlar için ücretsiz uzaklaştırma uygulayacaklarını duyurdu.

Aşı olmayanlara işten çıkarma olmasa da ödemelerin yapılmayacağı da duyuruldu. Teknoloji devi, çalışanlarına ABD Başkanı Joe Biden'ın devlet yüklenici şirketleri için aldığı aşı kararına uymaları gerektiğini söylerken çalışanlara, "Federal bir yüklenici olarak, IBM'in bu zorunluluğa uyması bir iş zorunluluğudur" şeklinde bir not gönderdi.

Dini ve tıbbi muafiyetlerin dikkate alınacağı kararla ilgili yapılan açıklamada “Bu gereklilik, birçok müşterimizin ve ortağımızın politikaları ve ülke çapında aşılara kolay erişimi ışığında, şimdi tüm IBM ABD çalışanlarının şirkette çalışabilmeleri için 8 Aralık 2021'e kadar tam olarak aşılanmalarını isteyeceğiz” dendi.

 

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