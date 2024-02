Teknoloji öncüleri, gezegenin ve insanların sağlığını Türkiye'de tartışacaklar! Dikkat çekici toplantı

Türkiye’de girişimciliğin merkezi konumundaki İstanbul, 22 Şubat'ta önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 22 Şubat 2024’te INOGAR ve IDEMA’nın ev sahipliğinde DasDas sahnesinde gerçekleştirilecek Hello Tomorrow Türkiye Summit; bilim ve teknolojiye dayalı girişimcileri, inovatörler ve yatırımcılarla bir araya getirecek. Aralarında dünyaca ünlü CERN, SOSV, Hyperloop gibi kuruluşlardan ve Oxford ile Cambridge Üniversitelerinden isimlerin de olduğu öncü inovatörleri ve konuşmacıları İstanbul’da ilk kez ağırlayacağı etkinlikte ayrıca, Türkiye’nin en önemli 14 bilim ve teknoloji odaklı girişimi uluslararası alanda tanıtılacak.

Zirveye ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Timur Topalgökçeli, “2016’dan bu yana Türkiye’de 6 binden fazla inovatörü, 500’ü aşkın girişimi, 200’den fazla yatırımcı ve şirketi bir araya getirdik, 300’den fazla teknolojinin ticarileştirilmesine yardımcı olduk. Sadece son 4 senede teknik değerlemelerimizden geçen erken aşama Türk girişimleri 65 milyon dolar yatırım aldı ve çoğunun birden fazla uluslararası yatırımcısı bulunuyor. Bilimi ve girişimciliği birleştiren, deep tech hızlandırıcı bir Türk girişimi olarak kurulduğumuz günden bu yana uluslararası partnerlerimiz ile birlikte Hello Tomorrow Global Challenge’a başvuran ve dereceye giren Türk girişimlerini ekosisteme tanıtmak ve desteklemek amacıyla Hello Tomorrow Türkiye Summit’i düzenliyoruz. Bu yılki zirve, küresel teknoloji ve yatırım merkezleri CERN, SOSV, Hyperloop Geliştirme Programı gibi öncü kuruluşları Türk katılımcılarla ilk kez buluşturacak” dedi.

Dünyaca ünlü inovatörler ilk kez Türkiye’ye geliyor

Zirve, dünya çapında tanınmış inovasyon merkezleri arasında yer alan prestijli büyük parçacık fiziği laboratuvarını yöneten CERN araştırma merkezi, Cambridge Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi gibi öncü akademik kuruluşların, ya da SOSV ve Shibumi International gibi önemli yatırım fonlarının yanı sıra Türkiye’den TEB, Sabancı Holding, Erciyas Holding ve Eczacıbaşı Holding gibi öncü kuruluşların liderlerini zengin içerikli panellerle aynı sahneye taşıyacak. Hello Tomorrow Türkiye Summit, gezegenin sağlığı ve insan sağlığı temaları etrafında düzenlenecek.

Etkinliğin, geleceğin teknoloji liderlerini bir araya getirerek inovasyon ve girişimcilik dünyasına yeni ufuklar açacağını belirten Timur Topalgökçeli, “Dünyanın önde gelen inovasyon merkezleri, teknoloji geliştirme organizasyonları ve sektörünün öncüsü şirketler İstanbul’da buluşacak. Deep tech topluluğunun bir araya gelmesi özellikle bilim odaklı girişimcilik dünyası için kritik bir önem taşıyor. Böylece Türkiye'den çıkan yaratıcı teknoloji çözümleri dünyada benzer alanda çığır açan çalışmalar sürdüren inovatörlerle bir araya gelince eşsiz ve son derece güçlü bir inovasyon potansiyeli oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, CERN Girişimcilik Geliştirme Sorumlusu Ash Ravikumar, 1,5 milyar dolarlık fonuyla dünyanın en büyük deep tech yatırım fonu olan SOSV’nin Partneri Benjamin Joffe, Cambridge Üniversitesi’nden çıkan ve kök hücre tedavileri alanında çalışan ABS Biotechnologies Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Chukwuma Agu gibi isimler, Türkiye’nin potansiyeli yüksek, bilim ve teknolojiye dayalı girişimleriyle tanışacak. Ayrıca, hücre ve gen terapisi çalışmaları yürüten Dr. Elisa Arthofer ve Oxford Üniversitesi Teknoloji Transfer Şirketi “Oxford University Innovation”’ın bir bölümü olan Oxentia’dan Dr. Sarah Allison gibi liderler, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirecekleri konuşmalarda, deneyimlerini Türkiye’ye aktararak yerli girişimciliği güçlendirecek ve uluslararası işbirliklerine yol açacak.

Türkiye’nin deep tech girişimcilerine global fırsat

Zirvede ayrıca, bilim ve teknolojiye dayalı girişimciliği hızlandırmak amacıyla faaliyet gösteren Paris merkezli küresel ağ Hello Tomorrow tarafından düzenlenen yarışma Hello Tomorrow Global Challenge 2023’e başvuran 4.500 girişim arasından seçilen ve “Deep Tech Pioneer” unvanı almaya hak kazanan 14 Türk girişimi de sunumlarıyla sahne alacak. Lider jüri üyeleri tarafından seçilecek girişimler, dünyanın en büyük bilim ve teknoloji inisiyatifleri arasında yer alan Hello Tomorrow'un 21-22 Mart 2024’te Paris’te düzenleyeceği global zirveye katılma fırsatı elde edecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“2015'ten bu yana Birleşmiş Milletler’in, her yıl Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü olarak kutladığı 11 Şubat’ı ardımızda bırakırken, bilimi hem laboratuvar ortamında hem de girişimcilik ekosisteminde deneyimlemiş bir kadın olarak, bilimde kadın girişimciliğinin önemini vurgulayan Hello Tomorrow Türkiye'nin COO'su ve Hello Tomorrow Türkiye Challenge Yöneticisi Hazal Tekman, “Her alanda olduğu gibi bilimde de çeşitlilik ve kadın katılımı çok önemli. Her sene düzenlenen Hello Tomorrow Global Challenge’ın sonuçlarına göre, seçilen 700 girişimin yüzde 48’i kadın kurucular tarafından yönetiliyor.” ifadelerini kullandı.

65 milyon dolar yatırım, 58 öncü girişimci

Zirvenin 6. kez düzenlendiğini belirten Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Timur Topalgökçeli, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Hello Tomorrow Türkiye olarak yola, Türkiye’nin teknoloji üretebilen, inovatif ve bilim ışığında gelişen bir ülke olduğunu ortaya koymak amacıyla çıktık. Hello Tomorrow Türkiye Summit finalistlerimiz bugüne dek 65 milyon dolardan fazla yatırım topladı. Şu ana kadar “Deep Tech Pioneer” unvanı kazanan 58 Türk startup içinden üçü, her yıl 120’den fazla ülkeden 4500’ün üzerinde başvuru alan Deep Tech’in Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Hello Tomorrow Global Challenge’da finalist olarak küresel zirvede sahne almaya hak kazandı. Geleceğin teknolojilerini bugüne taşıyan liderlerle, Türkiye’nin önde gelen bilim ve teknolojiye dayalı girişimleriyle tanışmak isteyen herkesi 22 Şubat’ta DasDas’ta INOGAR ve IDEMA ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz zirveye davet ediyoruz.”