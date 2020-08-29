Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi : MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm dünyada yatırımların kesildiği böylesine bir konjonktürde, ülkemizde 40 fabrika aynı anda açılıyor. İşte bu Türk sanayicisinin, Türk ekonomisinin başarısıdır." dedi.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla düzenlenen, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni"nde Türkiye'nin sanayi stratejisine ilişkin bilgiler verdi.

Geçen sene bu dönemde ticaret savaşlarının ve küresel ekonominin geleceğinin konuşulduğunu hatırlatan Varank, herkesin kafasında bambaşka senaryolar bulunduğunu, ancak kimsenin aklında olmayan Kovid-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına altığını söyledi.

Pandemiyle birlikte dünyada müesses nizam sarsılırken yeni düzenler kurulmaya başlandığını aktaran Varank, "Tüm dünya bu süreçte, üretimin değerini tekrar kavradı. Gördük ki, basit bir maske üretimi bile çok kıymetliymiş, Avrupa’da ülkeler bir maske için bile birbirleriyle çatışacak hale gelebilirmiş. Salgınla birlikte pek çok ülkenin gündemine giren; yerlilik, millilik ve kendi kendine yetebilme kavramlarını, biz zaten 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin merkezine koymuştuk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sanayi stratejisinin bel kemiğini oluşturan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın da bu anlayışın en somut yansımalarından bir tanesi olduğunu anlatan Varank, Hamle Programı'nın en temel amacının, cari açık verilen kritik sektörlerdeki ürünleri yerli imkan ve kabiliyetlerle üretmek olduğunu söyledi.



Yerli üretim esnasında yenilikçi bir yaklaşım izlediklerini belirten Varank, "İlgili ürünün; Ar-Ge, Ür-Ge, yatırım ve ticarileşme süreçlerini uçtan uca yönetiyoruz. Böylece kaynak ve zaman tasarrufu sağlamanın yanında, bir ürünün fikirden pazara her aşamasındaki gelişimini bizzat izleyebiliyoruz. Bu yönde bir sanayi politikası Türkiye’de ilk defa uygulanıyor." değerlendirmesini yaptı.





- "Yeni fabrikaların açılışını yapmak yine Cumhurbaşkanımıza nasip oluyor"





Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamle programının ilk çağrısı olan makine sektörüyle ilgili detayları bizzat paylaşacağını ifade ederek, "Hamle Programı, üretimde hedeflediğimiz yapısal dönüşümün temel kaldıracı olacak ve Türkiye sanayisini yeni bir zirveye taşıyacak." dedi.

Bugün ayrıca Kocaeli’nde sadece 2 OSB’de yapımı son 1 senede tamamlanan 40 farklı fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdiklerini anlatan Varank, şöyle konuştu:



"Bu fabrikaların 32 tanesi İMES OSB’de, geri kalan 8’i ise Makine İhtisas OSB’de yer alıyor. Tüm dünyada yatırımların kesildiği böylesine bir konjonktürde, ülkemizde 40 fabrika aynı anda açılıyor. İşte bu Türk sanayicisinin, Türk ekonomisinin başarısıdır.



İMES OSB hususunda ayrıca bir parantez açmak istiyorum, çünkü bu OSB’nin fikir babası sayın Cumhurbaşkanımız. Şöyle ki; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken, Dudullu’da bulunan İMES Sanayi sitesi kendisini ziyarete geliyor.

Ziyarette sanayi sitesindeki işletmelerin, organize sanayi bölgesi olarak yeniden yapılandırılması ve daha büyük ölçekleri hedeflemesi gündeme geliyor. Bunun üzerine sayın Cumhurbaşkanımız İMES’i Gebze’ye yönlendiriyor. 2006 yılında altyapı çalışmaları hız kazanırken, ana yolların yapımı konusunda karşılaşılan sıkıntılar, yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kısa zamanda çözülüyor. İşte bugün fikir babası olduğu İmes OSB’de yeni fabrikaların açılışını yapmak yine sayın cumhurbaşkanımıza nasip oluyor."





- "Çeşitlilik sanayimizin yarınları için bizleri gerçekten çok heyecanlandırıyor"





Varank, açılışını yapacakları fabrikaların her birinin kendine has çok çarpıcı özellikleri bulunduğunu ifade ederek, bu tesisler arasında; "Dünyanın en yeni döküm fabrikası", "Avrupa’nın kendi alanında en büyük makine parkuruna sahip fabrikası", "Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikası" ve "Ülkemizin en büyük aydınlatma fabrikası" gibi dikkati çekici örnekler bulunduğunu söyledi.



Yine bu fabrikalar içinde; otomotiv yan sanayisinde ilk defa yerlileştirilecek ürünleri üretenler, paslanmaz çelik üretenler ve yüzde 100 ihracata çalışanlar bulunduğunu aktaran Varank, "Böylesine bir çeşitlilik, sanayimizin yarınları için bizleri gerçekten çok heyecanlandırıyor, çok umutlandırıyor." dedi.



Varank, sanayinin rekabet gücünü artırması üzerinde önemle durduklarını belirterek, "Üretim öncesi ve sonrası süreçlerde, teknolojinin nimetlerinden ne kadar faydalanıyorsanız, rekabet gücünüz de verimliliğiniz de o denli artıyor. İşte bugün açacağımız MESS Teknoloji Merkezi, başta kendi üyeleri olmak üzere Türk sanayisinin teknolojik kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor. Bu yatırımla ülkemiz, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezine sahip oldu." bilgisini verdi.

Bakanlığın, KOBİ’lerin verimliliğini artıracak, rekabetçiliğini güçlendirecek, yalın üretim ve dijital dönüşüme geçişini kolaylaştıracak çalışmalara son dönemde hız verdiğini anlatan Varank, bu amaçla teorik ve uygulamalı eğitimlerin bir arada verildiği model fabrikalar kurduklarını söyledi.

Varank şöyle konuştu:

"Halihazırda Ankara ve Bursa’da model fabrikalarımız faaliyette. Kayseri ve Konya’daki fabrikalar açılışa hazır; Mersin, Gaziantep ve İzmir model fabrikaları da ekim başı gibi tamamlanmış olacak. Ankara’daki model fabrika eğitimlerine katılan firmalardan çok müspet geri dönüşler alıyoruz.

Şimdiye kadar 150’ye yakın KOBİ bu eğitimlerden faydalandı. 14 firmaya ise uzun vadeli eğitimler verildi ve akabinde bu eğitimlerin etkisi ölçüldü. Sonuçlar bize şunu gösteriyor: Bazı firmalarda yüzde 140’a varan verimlilik artışları gerçekleşti.



Firmaların üretim maliyetlerinde yüzde 10 ile yüzde 18 aralığında düşüşler oldu. Firmaların çoğu artık fazla mesaiye ihtiyaç duymadığını belirtiyor. Baktığımızda, fabrikanın altyapısında değişen bir şey yok, yeni bir yatırım ya da ilave bir makine temini yok. Çalışan, aynı çalışan ama bahsettiğim tüm bu olumlu değişiklikler sadece alınan eğitimler ve danışmanlık sayesinde oluyor."





- "Ülkemizde geliştirilen yenilikçi işleri dünyaya duyuracağız"





Mustafa Varank, imalat sanayinde dijital dönüşümü teşvik etmek üzere KOSGEB’le yürüttükleri özel bir program bulunduğunu ifade ederek, KOBİGEL adını verdikleri bu programla; hem teknolojiyi geliştiren, hem de bu teknolojileri kullanan KOBİ’lerin sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bunun için; büyük veri, nesnelerin interneti (IoT), akıllı sensörler ve endüstriyel robot gibi alanlarda işletmelere 1 milyon liraya kadar destek verdiklerini anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Sanayinin dijital dönüşümü alanında dünyadaki eğilimleri de çok yakından takip ediyoruz. Ocak ayında, Dünya Ekonomik Forumu’na bağlı 'Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri Ağı'na üye olduk. Yarınların teknolojilerini birlikte geliştirip, bu teknolojileri herkesin kullanımına eşit ve adil bir biçimde sunacak politikaları beraber çalışacağız. Dünyadaki en iyi uygulama örneklerini yakından takip ederken, ülkemizde geliştirilen yenilikçi işleri dünyaya duyuracağız. İşte açılışını yaptığımız MESS Teknoloji Merkezi, forumla yaptığımız bu iş birliğine de ev sahipliği yapacak."

Varank, "Bugün açacağımız fabrikalar, Hamle Programının ilk sonuçları ve MESS Teknoloji Merkezi reel sektöre gerçekten eşsiz katkılar sunacak." yorumunu yaptı.





- "Ülkemizin yarınlara açılan kapısı olacak"





Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da, "MESS olarak, 241 üyemizle sanayimizin birikimini ve geleceğini temsil ediyoruz. Ekonomiye her yıl 30 milyar doların üzerinde katkıda bulunuyoruz. Ülkemizde ihracatın yüzde 37’sini, MESS üyeleri gerçekleştiriyor. Üyelerimiz; 200 bini aşkın çalışma arkadaşımızı istihdam ediyor, 1 milyona yakın vatandaşımıza da dolaylı istihdam sağlıyor. Bütün bunların üzerine, bugün açılışını yaptığımız MESS Teknoloji Merkezi de ülkemizin geleceğinde bir dönüm noktası olacak. Daha fazla istihdam ve milli gelir için sanayimizin dijital dönüşümünü yönlendirecek. Ülkemizin yarınlara açılan kapısı olacak." diye konuştu.

Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Emre Gencer de, merkezin sektör için önemli bir kilometre taşı olacağını söyledi.







- Açılışları Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı





Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim üssü olan MESS Teknoloji Merkezi ve 2- 4 milyar TL'lik yatırım ve 4 bin istihdam sağlayacak 40 yeni üretim tesisinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.



Bu yatırımlardan ilki, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim üssü olan MESS Teknoloji Merkezi.

Merkez, tamamen yerli kaynaklarla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kuruldu. Otomotiv, dayanıklı tüketim, demir-çelik gibi sektörlerde faaliyet gösteren 241 MESS üyesi şirket Türkiye ekonomisine yılda 30 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor.

MESS Teknoloji Merkezi, ülkemiz sanayisinin dönüşümüne yön verecek. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına ve teknolojik gelişimine milli çözümler üretecek.



Bir sanayi şirketinin dijital dönüşümünü gerçekleştirebilmesi için gereken bütün ihtiyaçları ve eğitimleri tek çatı altında karşılayacak bu merkez, metal sanayinde faaliyet gösteren işletmeler için tasarlandı. 200 milyon TL’nin üzerinde yatırımla kurulan merkez, Model fabrika ile eğitim, gelişim ve danışmanlığı aynı çatı altında harmanlayacak. Merkez; dünyada 17, Türkiye’de 28 ilk uygulama ve teknolojiyi içinde barındırıyor.







- Uçtan uca dijital üretim





Törende verilen bilgilere göre, MESS Teknoloji Merkezindeki dijital fabrika, talep tahmininden tedarik zincirine, üretim sistemlerinden kalite yönetimine kadar uçtan uca entegre bir altyapıya sahip Türkiye’deki ilk dijital üretim tesisi. Dijital fabrikada kesikli ve seri üretim hatları yer alıyor.

Gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemi ile entegre edilmiş, dünyadaki ilk sanal demir-çelik tesisi MESS Teknoloji Merkezi’nde bulunuyor.





- 2 milyon saatten fazla eğitim hedefleniyor





Merkez, Türkiye’nin en kapsamlı "Sanayide Dijital Dönüşüm Müfredatı"nı sunuyor. Eğitimler; yöneticiler, mühendisler, operatörler olmak üzere her seviyeden çalışanı kapsamasıyla benzer programlardan ayrışıyor.

5 yılda 250 bin kişiye, toplamda 2 milyon saatten fazla eğitim verilecek. İşletmelerin dijtal dönüşümde hangi aşamada olduklarının tespit edilmesi de verilen hizmetler arasında bulunuyor. İşletmelerin, dönüşüm sürecinde ilerlemesi için bir yol haritası da çıkarılıyor. Bu hizmet, dünyadaki en büyük ‘sanayide dijital dönüşüm’ çalışması olma özelliğini taşıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan ikinci büyük yatırım, Kocaeli’nde son bir yılda yapımı tamamlanan 40 farklı fabrikanın toplu açılışı oldu.