Teknoloji marketlerinde indirim günleri

İki teknoloji perakende devi tüketicilere yeni fırsatlar sunuyor. MediaMarkt, ‘Depoları Boşaltıyoruz, Stokları Eritiyoruz’ kampanyasını 26 Şubat tarihine kadar uzattı. Kampanya kapsamında televizyonlarda yüzde 25 indirime ek olarak kredi kartına 9 taksit uygulanıyor. Yüzde 30’a varan indirimli fiyatlarla satılan beyaz eşyalarda da 12 aylık taksit avantajı sunuluyor. Cep telefonları ise faizsiz 10 aylık taksitle müşterilerini bekliyor.

Teknosa’nın farklı indirim kampanyalarına ek olarak her ay bir defa düzenlediği avantajlarla dolu Tupturuncu kampanyası kapsamında da yüzde 50’ye varan indirimlerin yanı sıra hediye ve 1 liraya ürün sahibi olma imkanı tüketicilere sunuluyor.