0553 313 94 23

Teknoloji liderlerinin hikayeleri gençlere ilham oluyor

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç:- "Hesap verilebilirlik üzerine bir hayat tarzı benimsemenizi tavsiye ederim. İş hayatında bu ilke başarıyı getirir"

19 Şubat 2019 Salı 17:22
Teknoloji liderlerinin hikayeleri gençlere ilham oluyor

ANKARA (AA) - Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı (CTO) Yusuf Kıraç gençlere kariyerleriyle ilgili önerilerde bulunarak, "Hesap verilebilirlik üzerine bir hayat tarzı benimsemenizi tavsiye ederim. İş hayatında bu ilke başarıyı getirir." ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen BTKariyer Teknoloji programında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile genç profesyonellerin girişimcilik serüvenlerine ilham vermek üzere bilgi teknolojileri sektörünün başarılı isimleri BTK'de bir araya geldi.

Kıraç, burada yaptığı konuşmada, gençlere sektördeki güncel gelişmeler ve trendlere dair bilgiler vererek kariyer tavsiyelerinde bulundu.

Türk Telekomun yaptığı yatırımlara değinen Kıraç, blok zinciri teknolojisinin birçok alanında ve yapay zekanın arıza giderilmesinde kullanılması konularında geliştirilen yerli teknolojilerin girişimcilerinin hikayelerinden de bahsetti.

Kıraç, teknolojinin iyi yönetilememesi durumunun büyük sorunlar oluşturabileceğine dikkati çekerek, "Teknoloji siyasettir, ekonomidir. Arkasındaki dinamikleri mutlaka bilmek lazım. Veriye hükmeden dünyaya da hükmedecek." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Türk Telekomun bu yıl 3 milyon yeni aboneyle birlikte 46 milyon rekor abone sayısına ulaştığını belirten Kıraç, "2018'de 1 milyon 70 bin yeni eve ulaştık, bunların yaklaşık 700 bininde fiber bağlantı kurduk." diye konuştu.

Kıraç, Türk Telekomun düzenlediği Start programıyla özellikle yeni mezun gençlere kariyere başlama imkanı tanıdıklarını hatırlatarak, "Yeni teknolojileri geliştirirken yeni mezunlara ihtiyacımız var. Bu sene de böyle bir programımız olacak." dedi.

Gençlere iş hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Kıraç, iş hayatında hesap verilebilirliğin başarıyı da getireceğine değindikten sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

BTK Başkan Yardımcısı Ahmet Kılıç da BTKariyer programıyla gençlere ufuk açmak ve vizyon kazandırmak amacıyla bir zemin oluşturmayı arzu ettiklerini aktardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:22
  1. BTK
  2. BTKariyer
  3. Türk Telekom
  4. Yusuf Kıraç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmaniye güreşçiler dereceyle döndü
    1. Osmaniye güreşçiler dereceyle döndü
    2. Akcan’dan konut kredi faizi açıklaması
    3. Hamsi Gürcistan’a kaçtı, tezgahları..
    4. Vatandaştan İmamoğlu’na ‘AK Partiye..
    5. Kartepe’de iş güvenliği eğitimi verildi
    6. Savaş ve Akın çağrı merkezi binasında..
    7. Teknoloji liderlerinin hikayeleri..
    8. KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon..
    9. Kastamonu’da sobadan sızan gazdan..
    10. Tekirdağ'da 2 günlük bebek beşiğinde..
    11. Pelitköy’de 62 bin metrekare parke..
    12. ‘Sindirim Sistemi Hastalıkları Halk..
    13. Kızılırmak’ı kirleten şirkete 72 bin..
    14. Vali Aykut Pekmez’den kurum..
    15. Macaristan'da Soros ve Juncker karşıtı..
    16. Rektör Çomaklı, “Yükseköğretimde..
    17. Başkan Doğan: “Lisans iptali gibi bir..
    18. Şanlıurfa’da Kadın Danışma ve..
    19. Van'da gözaltındaki çocuklara işkence..
    20. Dijitalleşme yolunda Türkiye’de yeni..
    21. AYTO İhracat Destek Ofisi ihracat..
    22. Beylikdüzü belediyesi AK Parti meclis..
    23. Osmanlı dönemine ait "gökküre" ele..
    24. Vali Sezer: "Türkiye’de ilk kez..
    25. Bartın'da FETÖ/PDY davaları
    26. Kız arkadaşını kılıçla öldüren adama..
    27. HDP'li vekil Çankaya'dan aday oldu
    28. TEKNOFEST 2019 yarışmaları başvuruları..
    29. Bursa ulaşımına Osmangazi desteği
    30. İran'da çatı katında gecekondu..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü