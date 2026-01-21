Teknoloji dünyasını sarsan karar: Akıllı telefon defteri 2026’da kapanıyor

Teknoloji sektörünün köklü markalarından ASUS, mobil pazardaki konumunu kökten etkileyecek bir karara imza attı. Şirket, 2026 yılı boyunca yeni bir akıllı telefon modeli piyasaya sürmeyeceğini resmen duyurdu. Açıklama, ASUS Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih tarafından yapılırken, karar teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Zenfone ve özellikle oyuncular arasında efsaneleşen ROG Phone serilerinin geleceği belirsizliğe girerken, ASUS’un bu adımı şirketin stratejik yön değişikliğini net biçimde ortaya koydu.

ASUS rotayı yapay zekaya kırdı

ASUS, akıllı telefon pazarından tamamen kopmak yerine, kaynaklarını hızla büyüyen yeni nesil teknolojilereyönlendirmeyi hedefliyor. Şirketin öncelik listesinde yapay zeka çözümleri, robotik sistemler ve giyilebilir teknolojileryer alıyor.

CES fuarında tanıtılan çift ekranlı dizüstü bilgisayarlar ve gelişmiş akıllı gözlükler, ASUS’un donanım gücünü mobil cihazların ötesine taşıma stratejisinin somut örnekleri olarak öne çıkıyor.

Mevcut kullanıcılar için güvence verildi

ASUS, akıllı telefon üretimindeki bu “mola”nın mevcut kullanıcıları etkilemeyeceğinin altını çizdi. Şirket, Zenfone ve ROG Phone kullanıcıları için yazılım güncellemeleri, güvenlik yamaları ve garanti süreçlerinin eksiksiz şekilde devam edeceğini açıkladı. Teknik destek hizmetleri de planlandığı şekilde sürdürülecek.

Geçici ara mı, kalıcı veda mı?

Şimdilik yalnızca 2026 yılını kapsayan bu kararın, uzun vadeli bir dönüşümün ilk adımı olabileceği yorumları yapılıyor. ASUS’un mobil pazardan tamamen çekilip çekilmeyeceği belirsizliğini korurken, olası bir kalıcı veda halinde Zenfone ve ROG Phone serileri teknoloji tarihine adını yazdırmış modeller arasında yerini alacak.

ASUS’un bu stratejik hamlesi, akıllı telefon pazarında kısa vadeli bir boşluk yaratırken, şirketin yapay zeka merkezli yeni teknoloji dönemine güçlü bir giriş yapacağının da sinyallerini veriyor.