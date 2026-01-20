Teknoloji dünyasında "Bellek Kıyameti": RAM, SSD ve GPU fiyatları uçuşa geçti, bilgisayar toplamak servet değerinde!

Bilgisayar sektörü 2026 yılına kabus gibi bir giriş yaptı. Büyük teknoloji devlerinin yapay zekaya yaptığı devasa yatırımlar, piyasadaki RAM ve bellek stoklarını kuruttu. İlk darbeyi %300-400 oranında zamlanan RAM bellekler vururken, krizin yeni kurbanları ekran kartları (GPU), SSD’ler ve hatta eski dostumuz sabit diskler (HDD) oldu.

EKRAN KARTI ÜRETİCİLERİNDEN "KÂR" OYUNU

Bellek sıkıntısı ekran kartı üretim bantlarını da vurdu. Asus’un GeForce RTX 5070 Ti modelini üretimden kaldırma hamlesi, krizin boyutunu gözler önüne serdi. Üreticiler, aynı bellek ve çipi kullanarak 749 dolarlık kart üretmek yerine, parçaları 999 dolarlık üst segment RTX 5080 modellerine kaydırmaya başladı. Sonuç olarak, üst seviye kartlar tavsiye edilen fiyatlarının %50 üzerinde etiketlerle satılmaya başlandı.

DEPOLAMA BİRİMLERİNDE DURMAK BİLMEYEN ARTIŞ

Kriz sadece RAM ile sınırlı kalmadı; SSD ve sabit disk fiyatları da tırmanışa geçti. 2025 Ağustos ayına göre 1 TB ve 2 TB SSD’ler iki katı fiyatına çıkarken, indirimlerin tamamen ortadan kalktığı sabit disk pazarında da fiyatlar her geçen gün yukarı gidiyor. Uzmanlar, veri merkezlerinin devasa iştahı yüzünden bireysel kullanıcıların donanıma ulaşmasının her geçen gün daha da zorlaşacağı konusunda uyarıyor.