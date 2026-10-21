Teknoloji devinin yeni modeli uygun fiyatı ve güçlü özellikleriyle Türkiye pazarına girdi! Samsung Galaxy A18 4G raflardaki yerini aldı!

Üç farklı renk seçeneği, 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle dikkat çeken cihaz, 17.999 TL'lik fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Gorilla Glass Victus koruması ve IP64 sertifikasıyla öne çıkıyor!

Giriş-orta segmentin iddialı adayı Galaxy A18 4G, Gorilla Glass Victus ile korunan 6,7 inçlik 90 Hz Super AMOLED ekranı ve Exynos 1610 işlemcisiyle akıcı bir deneyim vaat ediyor. 50 MP ana, 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna 13 MP selfie kamerası eşlik ediyor. Önceki nesildeki IP54 sertifikasını IP64 seviyesine çıkararak toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığını artıran cihaz, 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryası ve 2 TB’a kadar microSD kart desteğiyle uygun fiyata yüksek performans arayanların yeni tercihi olmaya aday gösteriliyor.