Teknoloji devinden küresel pazara zam darbesi! Samsung bellek fiyatlarını artırmak için düğmeye bastı!

Cep telefonu pazarında tüketici elektroniği ürünlerini zora sokan bellek krizi derinleşirken, Güney Koreli çip devi Samsung’dan fiyatları tırmandıracak bir hamle geldi. Şirketin mobil DRAM ve NAND bellek fiyatlarında yüzde 7 ila 10 arasında yeni bir zam yapmak üzere görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı. Zaten rekor seviyelerde seyreden çip maliyetlerine gelen bu artış baskısı, Apple dahil dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinin maliyetlerini tırmandırırken akıllı telefon pazarında yeni bir pahalılık dalgasını tetikleme riskini doğurdu.

Kendi ürettiği Galaxy modelleri de zam baskısı altında! Küresel devler faturayı son kullanıcıya kesecek!

Samsung’un yarı iletken ve mobil cihaz birimleri arasında özel bir fiyatlandırma uygulamaması sebebiyle, şirketin kendi amiral gemisi Galaxy serisi dahi bu fahiş artıştan muaf tutulamayacak. Bileşen maliyetlerindeki bu yükselişin önümüzdeki dönemde yeni çıkan cep telefonlarının etiketlerine yansıması bekleniyor. Küresel çip kartellerinin fiyat politikaları yüzünden teknolojik ürünlere erişim her geçen gün zorlaşırken, söz konusu zam oranlarının ne zaman yürürlüğe gireceği ise merakla takip ediliyor.