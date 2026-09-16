  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BAE'den İsrail'in uykusunu kaçıran Suriye hamlesi Tam 50 kasa! İşgalci İsrailliler bu kez Filistinli çiftçinin üzümlerine el uzattı Ulaştırma hamlelerine bir yenisi daha eklendi! DHMİ’nin yerli yazılımı havalimanlarında vatandaşa nefes aldırdı! Nihat Genç 8 yıl önce söylemişti: Gün gelecek 'Kurtlar Vadisi'ni yapanlar ihanetten yargılanacak! Thomas Reis’e coşkulu karşılama! Trabzonspor’un yeni hocası şehre geldi Domuzcu Canan’a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 aya kadar hapis istendi Ortak polis modeli! İtalya-Slovenya sınırında Schengen için yeni formül İran’dan son dakika açıklaması: Yüzlerce ABD üssü, onlarca ABD uçağı yok edildi! Aşiretler’den LGBT açıklaması: Lut kavminden kalan bu musibete karşı hükümeti canı gönülden destekliyoruz Almanya-Irak görüşmesinde Hürmüz krizi masada! Merz’den İran’a sert çağrı
Teknoloji Teknoloji devinden küresel pazara zam darbesi! Samsung bellek fiyatlarını artırmak için düğmeye bastı!
Teknoloji

Teknoloji devinden küresel pazara zam darbesi! Samsung bellek fiyatlarını artırmak için düğmeye bastı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Teknoloji devinden küresel pazara zam darbesi! Samsung bellek fiyatlarını artırmak için düğmeye bastı!

Küresel teknoloji pazarında tüketici elektroniği ürünlerini zora sokan bellek krizi derinleşirken, Güney Koreli çip devi Samsung’dan fiyatları tırmandıracak bir hamle geldi. Şirketin mobil DRAM ve NAND bellek fiyatlarında yüzde 7 ila 10 arasında yeni bir zam yapmak üzere görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı.

Cep telefonu  pazarında tüketici elektroniği ürünlerini zora sokan bellek krizi derinleşirken, Güney Koreli çip devi Samsung’dan fiyatları tırmandıracak bir hamle geldi. Şirketin mobil DRAM ve NAND bellek fiyatlarında yüzde 7 ila 10 arasında yeni bir zam yapmak üzere görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı. Zaten rekor seviyelerde seyreden çip maliyetlerine gelen bu artış baskısı, Apple dahil dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinin maliyetlerini tırmandırırken akıllı telefon pazarında yeni bir pahalılık dalgasını tetikleme riskini doğurdu.

Kendi ürettiği Galaxy modelleri de zam baskısı altında! Küresel devler faturayı son kullanıcıya kesecek!

Samsung’un yarı iletken ve mobil cihaz birimleri arasında özel bir fiyatlandırma uygulamaması sebebiyle, şirketin kendi amiral gemisi Galaxy serisi dahi bu fahiş artıştan muaf tutulamayacak. Bileşen maliyetlerindeki bu yükselişin önümüzdeki dönemde yeni çıkan cep telefonlarının etiketlerine yansıması bekleniyor. Küresel çip kartellerinin fiyat politikaları yüzünden teknolojik ürünlere erişim her geçen gün zorlaşırken, söz konusu zam oranlarının ne zaman yürürlüğe gireceği ise merakla takip ediliyor.

HUAWEI WATCH GT 7 serisi akıllı saat anlayışını baştan aşağı değiştirdi!
HUAWEI WATCH GT 7 serisi akıllı saat anlayışını baştan aşağı değiştirdi!

Teknoloji

HUAWEI WATCH GT 7 serisi akıllı saat anlayışını baştan aşağı değiştirdi!

Devlerin uyarısı piyasaları felç etti! Wall Street’ten teknoloji dünyasını sarsacak radikal karar!
Devlerin uyarısı piyasaları felç etti! Wall Street’ten teknoloji dünyasını sarsacak radikal karar!

Ekonomi

Devlerin uyarısı piyasaları felç etti! Wall Street’ten teknoloji dünyasını sarsacak radikal karar!

Proje Akın Gürlek'in: Faili meçhullere teknoloji darbesi!
Proje Akın Gürlek'in: Faili meçhullere teknoloji darbesi!

Aktüel

Proje Akın Gürlek'in: Faili meçhullere teknoloji darbesi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23