  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BTÜ elektrikli araçların menzil sorununu çözdü! O projeyi böyle duyurdular! Yaparsa Türkler yapar!

11 terörist etkisiz hale getirildi! İnlerine girildi!

Yeni rekor geldi! Petrolün fışkırdığı Gabar’dan müthiş haber

ABD'den Türkiye için F-35'e yeşil ışık! Bakan Fidan F-35 savaş uçağının müjdesini verdi

Son günlerde İsrail’i eleştiren İspanya’dan Filistin çağrısı

İdlib'de zorlu Ramazan! 'Çocuklarımın karnını doyuramıyorum'

CHP’nin 17 ilçedeki Kandil listesini isim isim açıklıyoruz! DEM'e İBB'de grup kurmak için anlaştılar

Tıkla öğren! İlk sahur ve iftar saat kaçta?

Hafta sonu olmasına rağmen cılız katılım! Özgür Özel’den boş meydanda miting

Gece dünya uyurken Filistinli çocuklar katledildi! İsrail'den 'yangın kuşağı' saldırıları
Teknoloji Ünlü model M3 çipli MacBook yıldızlarından bambaşka hamle: Zinciri kırdı! Geliştirilmeye çalışıyor
Teknoloji

Ünlü model M3 çipli MacBook yıldızlarından bambaşka hamle: Zinciri kırdı! Geliştirilmeye çalışıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-10 18:09:00 - 2024-03-10 18:14:11
Ünlü model M3 çipli MacBook yıldızlarından bambaşka hamle: Zinciri kırdı! Geliştirilmeye çalışıyor

Apple, beklendiği gibi M3 işlemcili MacBook Air modelini geçtiğimiz hafta sessiz sedasız şekilde duyurdu. Fakat böylesine güçlü bir işlemciye sahip olsa da az daha MacBook Air modellerinin uzun yıllardır eleştirilen bir yönüne kurban gidecekti.

MacBook Air modellerinde yüksek SSD hızları edinmek için ek ücret ödeyip yükseltme yapmak gerekiyordu. M3 modellerinde bu durum ortadan kalkmış gibi görünüyor.

Apple, beklendiği gibi M3 işlemcili MacBook Air modelini geçtiğimiz hafta sessiz sedasız şekilde duyurdu. M3 işlemci, ARM tabanlı olması dolayısıyla yüksek performans sunarken çok daha az güç tüketiyor. Fakat böylesine güçlü bir işlemciye sahip olsa da az daha MacBook Air modellerinin uzun yıllardır eleştirilen bir yönüne kurban gidecekti.

Baz yani en temel MacBook Air modelleri, görece düşük SSD hızlarına sahip olmalarıyla eleştiriliyordu. Tek sürücüde 256 GB depolama alanı sunan bu modeller, anca yüksek seviyeli özelleştirmelerle hızlandırılabiliyordu. Yeni M3 çipli MacBook Air’lara baktığımızda Apple’ın, şaşırtıcı bir şekilde kullanıcılara kulak verdiğini görüyoruz.

Burada karşılaştırmayı yapan Max Tech kanalı, M3 çipli MacBook Air’ı M2 çipli abisiyle karşılaştırıyor. Paralel işlemeye imkân tanıyan M3 MacBook Air, tek çip 256 GB depolama alanı kullanmak yerine iki adet 128 GB depolama kullanarak bunu mümkün kılıyor. Depolamada tek çip kullanan Apple, her ne kadar gündelik kullanımda bunu hissettirmese de geçtiğimiz yıl bu yüzden eleştirilmişti. Yeni yöntemle birlikte artık daha yüksek SSD hızı için 512 GB opsiyonunu seçmenize gerek kalmıyor. Fazladan gelen 256 GB depolama alanı içeren bu opsiyon, oldukça yüksek bir fiyattan -ülkemizde 8.000 TL- sunuluyor. M3 çipli MacBook Air ise 47.499 TL.

SSD tarafında aynı durumun yüksek ihtimalle 15 inç MacBook Air modeli için de geçerli olduğu söyleniyor fakat bu, henüz net değil. Tabii bunları böyle anlatınca M2 MacBook Air’lar gözünüze yavaş gelmesin. Burada ikisini kendi arasında karşılaştırıyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Prof. Dr. Haluk Görgün açıklama yaptı: 'Milli gücümüz göğsümüzü kabartıyor' diyerek duyurdu!
Prof. Dr. Haluk Görgün açıklama yaptı: 'Milli gücümüz göğsümüzü kabartıyor' diyerek duyurdu!

Teknoloji

Prof. Dr. Haluk Görgün açıklama yaptı: 'Milli gücümüz göğsümüzü kabartıyor' diyerek duyurdu!

Bayraktar TB2 SİHA'lar birçok ülkenin semalarını koruyor! Türkiye'den satın alınan TB Bayraktar o ülkeye ulaştı
Bayraktar TB2 SİHA'lar birçok ülkenin semalarını koruyor! Türkiye'den satın alınan TB Bayraktar o ülkeye ulaştı

Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA'lar birçok ülkenin semalarını koruyor! Türkiye'den satın alınan TB Bayraktar o ülkeye ulaştı

ABD'den Türkiye için F-35'e yeşil ışık! Bakan Fidan F-35 savaş uçağının müjdesini verdi
ABD'den Türkiye için F-35'e yeşil ışık! Bakan Fidan F-35 savaş uçağının müjdesini verdi

Teknoloji

ABD'den Türkiye için F-35'e yeşil ışık! Bakan Fidan F-35 savaş uçağının müjdesini verdi

Yunanistan'da, Türk vatandaşlarına kapıda vize kararı: Bir an önce açılması bekleniyor! Nisan ayı işaret edildi
Yunanistan'da, Türk vatandaşlarına kapıda vize kararı: Bir an önce açılması bekleniyor! Nisan ayı işaret edildi

Yaşam

Yunanistan'da, Türk vatandaşlarına kapıda vize kararı: Bir an önce açılması bekleniyor! Nisan ayı işaret edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23