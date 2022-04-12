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Teknoloji Teknoloji devi Nokia kararını dünyaya ilan etti: Çekiliyoruz
Teknoloji

Teknoloji devi Nokia kararını dünyaya ilan etti: Çekiliyoruz

Finlandiyalı teknoloji devi Nokia, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Moskova'daki faaliyetlerine son verdiklerini duyurdu

Yeniakit Publisher
2022-04-12 13:18:00 -
Teknoloji devi Nokia kararını dünyaya ilan etti: Çekiliyoruz

Fin telekomünikasyon devi Nokia, Rusya pazarından ayrıldığını duyurdu. Nokia resmi sitesinde yayımlanan açıklamada, 'Faaliyetlerimizi Rusya dışına taşıdık.' ifadesine yer verildi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından, Batılı ülkelerin Moskova'ya yönelik yaptırımları hız kesemeden devam ediyor.

Enerji sektörü kördüğüm haline gelse de, Rusya yaptırımlara karşı misilleme tehditlerinde bulunuyor.

Rusya'nın pazarından çekilen birçok dünya markası kervanına, son olarak Nokia da katıldı.

Çekildiklerini duyurdular

Finlandiya merkezli telekomünikasyon devi Nokia'nın resmi sitesinde yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın işgalinin ilk günlerinden itibaren, Nokia'nın Rusya'da varlığını sürdürmenin imkansız olduğu açıkça ortaya çıktı. Son haftalarda tedarikleri askıya aldık, yeni işlerimizi durdurduk ve sınırlı araştırma faaliyetlerimizi Rusya dışına taşıdık." ifadelerine yer verildi.

2021'de Rusya, Nokia'nın net satışlarının %2'sinden daha azını oluşturuyordu.

Star Gazetesi

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