Teknoloji devi isim değişikliği kararı aldı
Teknoloji devi Sony, gerçekleştirdiği bir toplantı sonucu, şirketin ismini değiştirmeye karar verdi. Yeni ismin 2021 Nisan ayından itibaren kullanılacağı bildirildi.
Japonya merkezli dev teknoloji şirketi Sony, gerçekleştirdiği yıllık hissedarlar toplantısı sonucu, şirketin ismini "Sony Group" olarak değiştirme kararı aldığını açıkladı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni ismin 2021 Nisan ayından itibaren kullanılmaya başlanacağı ve alınan bu kararın kötü bir nedenden kaynaklanmadığı belirtildi.