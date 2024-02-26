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Teknoloji Teknoloji devi! Ericsson Araştırma Türkiye: ROBUST- 6G projesine katılıyor! Sürpriz ortaklık
Teknoloji

Teknoloji devi! Ericsson Araştırma Türkiye: ROBUST- 6G projesine katılıyor! Sürpriz ortaklık

Yeniakit Publisher
2024-02-26 23:09:00 - 2024-02-26 23:21:46
Teknoloji devi! Ericsson Araştırma Türkiye: ROBUST- 6G projesine katılıyor! Sürpriz ortaklık

Ericsson Araştırma Türkiye ses getirecek bir adım için harekete geçti: ROBUST-6G adlı Avrupa'da 6G altyapısını geliştirmeyi amaçlayan projede yapay zekâ ve makine öğrenimi (AI/ML) 6G güvenliği konusunda küresel proje koordinatörü olacak.

Ericsson Araştırma Türkiye, Avrupa Akıllı Şebekeler ve Servisler Ortak Girişimi (SNS JU) tarafından fonlanan ROBUST-6G projesinde yer alacağını açıkladı. Böylece Ufuk Avrupa projesinde koordinatörlük rolü verilen ilk Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) organizasyonu olmayı da başardı.

6G, yapay zekâ ile korunacak

Projenin amacının 6G şebekelerin karmaşık altyapısından kaynaklanan güvenlik risklerini ele almak olduğu belirtilirken, bu doğrultuda yapay zekâ ve makine öğrenimi tekniklerinin kullanıldığı otomatik güvenlik çözümleri geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Sıfır Dokunuş Şebeke ve Servis Yönetimi (Zero-Touch Security and Service Managment, kısaca ZSM) ve Yapay Zekâ/Makine Öğrenimi (AI/ML) teknikleri kullanılarak tam otomatik ve uçtan uca akıllı şebeke ve hizmet güvenliği yönetim çerçevesi tasarlanıp uygulanacak.

SNS JU, 6G için detaylı tasarım ve sistem optimizasyonunu gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Mikroteknolojilere ve sürdürülebilirlik unsurlarına odaklanan projelere entegre edilmeye çalışılan fonlama çalışmaları kapsamında 6G için güçlü bir standart oluşturulması hedefleniyor.

"Bu teknolojilerin dünyada gerçek bir fark yaratma etkisi olduğuna inanıyoruz. ”Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, yaptığı değerlendirmelerde “Kablosuz iletişim teknolojisinin en yeni nesli 6G, her yerde kablosuz zekâ sunabilme özelliğiyle devrim yaratma potansiyeline sahip. Yapay zekânın, hem gelecekteki teknolojik gelişmeleri desteklemesi hem de bu teknolojilerin güvenilirliğinin sağlanmasında kritik bir rol oynaması bekleniyor. Aynı zamanda şebekelerdeki yapay zekâ bileşenlerinin güvenilirliği de büyük önem taşıyor. ROBUST-6G projesinin bir parçası olarak, yapay zekâ destekli 6G güvenliği araştırmalarına katkıda bulunacağımız için gurur duyuyoruz. 6G, iletişim teknolojilerinin geleceğini temsil ediyor ve bu teknolojilerin dünyada gerçek bir fark yaratma etkisi olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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