Teknoloji Buluşmaları’nda Eskişehir mesajı: KOBİ’lerin dijital skoru 71

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın bu yılki beşinci etkinliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) himayesinde, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda Eskişehir’de düzenlendi. ‘KOBİ’ler için Dijital Dönüşüm, E-Ticaret, E-İhracat’ temalı buluşmada irili ufaklı şirketlerin dünyada dijitalleşmeyle birlikte yaşanan hızlı dönüşüme nasıl ayak uydurabilecekleri tartışıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Türkiye’nin cari açık ve işsizlik sorunlarının dijital ekonomiye ve e-ihracata yatırım yapılarak çözülebileceğini söyledi.

Vodafone Türkiye Kurumsal İşbirimi Kurumsal Ürün ve Çözümler Direktörü Berna Kulaksız da “Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nda irili ufaklı firmalara danışmanlık ve mentorluk desteği sağlıyor; ülkemizin il il, sektör sektör dijital karnesini çıkarıyoruz. Son olarak Eskişehir’de faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre, şehrin Dijital Skoru’nu 71 olarak belirledik” açıklamasını yaptı.