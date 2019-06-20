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Teknoloji Buluşmaları’nda Eskişehir mesajı: KOBİ’lerin dijital skoru 71

Vodafone Türkiye Kurumsal İşbirimi Kurumsal Ürün ve Çözümler Direktörü Berna Kulaksız,Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nda "Eskişehir'in Dijital Skoru’nu 71 olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:38
Teknoloji Buluşmaları’nda Eskişehir mesajı: KOBİ’lerin dijital skoru 71

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın bu yılki beşinci etkinliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) himayesinde, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda Eskişehir’de düzenlendi. ‘KOBİ’ler için Dijital Dönüşüm, E-Ticaret, E-İhracat’ temalı buluşmada irili ufaklı şirketlerin dünyada dijitalleşmeyle birlikte yaşanan hızlı dönüşüme nasıl ayak uydurabilecekleri tartışıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Türkiye’nin cari açık ve işsizlik sorunlarının dijital ekonomiye ve e-ihracata yatırım yapılarak çözülebileceğini söyledi.

Vodafone Türkiye Kurumsal İşbirimi Kurumsal Ürün ve Çözümler Direktörü Berna Kulaksız da “Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nda irili ufaklı firmalara danışmanlık ve mentorluk desteği sağlıyor; ülkemizin il il, sektör sektör dijital karnesini çıkarıyoruz. Son olarak Eskişehir’de faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre, şehrin Dijital Skoru’nu 71 olarak belirledik” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:38
  1. Türkiye Teknoloji Buluşmaları
  2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  3. Vodafone Türkiye
  4. KOBİ’ler için Dijital Dönüşüm E-Ticaret E-İhracat
  5. dijitalleşme
  6. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan
  7. işsizlik
  8. dijital ekonomi
  9. cari açık
  10. Vodafone Türkiye Kurumsal İşbirimi Kurumsal Ürün ve Çözümler Direktörü Berna Kulaksız

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