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Teknoloji Buluşmaları Eskişehir’de gerçekleştirildi

TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları, KOBİ’ler için Dijital Dönüşüm ana konusu ile Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

18 Haziran 2019 Salı 15:27
Teknoloji Buluşmaları Eskişehir’de gerçekleştirildi

TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları, KOBİ’ler için Dijital Dönüşüm ana konusu ile Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Türkiye’nin globalde e-ticaret ve e-ihracat pazarından daha fazla pay alınması noktasında bilgilendirme ve dijital dönüşümü yakalamanın yol haritalarının konuşulduğu, Eskişehirli iş insanlarının bir araya geldiği etkinlik düzenlendi. Programa, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, EOSB Başkanı Nadir Küpeli, ESO, ETO, ETB yönetim kurulu üyeleri, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, kurum müdürleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.


Program açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Dijital sınır bizim elimizde ve artık bu sınırları biz belirliyoruz. Endüstri 4.0 ile herkesin hayalini gerçeğe dönüştürebileceği bir bilgi çağındayız ve çağı üreterek inovasyon yaprak geçirmemiz gerekiyor. Sanayi anlamında, eski köye yeni adet getirenlere ihtiyacımız var, alışkanlıkları değiştirmemiz, esneklik ve uyum sağlama yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda yapacak fazlası ile işimiz var. Özellikle Endüstri 4.0’ı felsefesi ile anlamak gerekiyor, büyük veri çabukluk ve etkileşim olarak hayatımızın tamamına entegre etmemiz, yeni vizyonumuzu kent anlamında tamamlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.



“Dijital dünyada var olmalıyız”


Sanayi ve hizmet gibi farklı sektörlerin tamamının etkilendiği dijital değişim karşısında ham madde alımından üretim ve satımına kadar dijital hayatın her şekilde iş insanlarının karşısına çıktığını belirten ETO Başkanı Metin Güler, “20 yıl önce dijital dönüşümün etkileri bize anlatılsaydı bunun ancak hayal olduğunu söylerdik. İhracatta, ithalatta, satışta yani her alanda dijital dünyada kendi pozisyonumuzu almazsak yok olmak üzereyiz. Örnek vermek gerekirse, konaklama ve araç kiralama sektörlerinin son beş yılda sadece dijital ortamdan yapılacağı söyleniyor. Farklı alanlarda da bu değişimin yaşanabileceğini bilmeli, gelişmeleri yakından takip etmeli ve gelişmelere ayak uydurmalıyız” diye konuştu.



“Küreselden pay alacağız”


TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETB Başkanı Ömer Zeydan ise, “Önümüzdeki yıllarda tahmini olarak küresel e-ticaret 4 milyon dolara, e-ihracatın ise 1 milyon dolar yaklaşacağı bekleniyor. Bu da gösteriyor ki ticarette daralma olurken e-ticaret giderek artmakta. Biz sanayici ve iş insanlarının amacı ise büyüyen bu pastadan pay almaktır. Dış pazarlara açılmak, bir yerden alıp başka bir yere satmayı öğrenmek durumundayız. Geç kalmamalıyız, küresel ve yerel düşünmeliyiz. Kapıdan içeri müşteri girmiyor diye konuşmanın ötesine geçmeliyiz” dedi.


Yapılan açılış konuşmaları sonrası Başarılı Kobi Örnekleri ve Fintech’ler KOBİ’ler Dijital Dönüşümün Neresinde panelleri gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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