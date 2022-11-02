TEKNOFEST’ten yepyeni bir yarışma daha

Yeni Akit Ankara

TEKNOFEST 2023’te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarının en yenisi olan ve bu yıl ilk defa başvuruya açılan Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması, Can Sağlığı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Yarışmada, psikolojik dayanıklılığı ve esnekliği artırarak koruyucu ruh sağlığına katkı sağlayacak, psikolojik zorlanma yaşayan kişilerin psikoterapi hizmetine erişimini kolaylaştıracak, klinisyenler ve araştırmacılar için daha objektif ölçüm ve değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Risk belirleme stratejilerini güçlendirecek ve psikolojik becerilerin kazanılmasına yardımcı olacak projelerin de geliştirilmesinin amaçlandığı yarışmanın son başvuru tarihi 20 Kasım.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların başvuru yapabileceği yarışma kapsamında katılımcılardan ana çerçevesi belirlenmiş çalışma alanlarında veya bu alanlar dışında psikoteknolojiye konu olabileceğine kanaat edilen projelerle yarışmaya katılması bekleniyor. Bilişsel Yetileri İyileştirme ve Geliştirme Yazılımları-Cihazları, Akıllı Telefon Uygulaması Destekli Psikoterapi Müdahale Programları, İnternet Tabanlı Psikoterapi Müdahale Programları, Yapay Zeka Destekli Psikoterapi Uygulamaları veya Psikolojik Risk Durumu Tespiti, Sanal Gerçeklik Destekli Psikoterapi Uygulamaları, Psikolojik Becerileri Geliştirmeye Yönelik Dijital Oyunlar ve Psikofizyolojik Ölçüm-Değerlendirme Araçları olmak üzere yarışmacılara proje geliştirmeleri için 7 farklı çalışma alanı sunuluyor. Psikoloji ve psikiyatri alanında teknoloji kullanımı dünya çapında ilgiyle takip edilirken, bu alanda teknoloji kullanımının geliştirilmesi erişim, zaman, maliyet, etkinlik vb. açılardan da büyük avantajlar sağlıyor. Dereceye girenlerin toplamda 120 Bin TL’lik ödül alacağı yarışmanın değerlendirmesi; proje ön değerlendirme raporu, proje detay raporu ve yarışma final puanlaması olarak üç farklı aşamada yapılıyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılında TEKNOFEST coşkusu büyüyerek devam ediyor

Cumhuriyetimizin 100. yılında altıncısı düzenlenecek TEKNOFEST’te coşku ve heyecan katlanarak devam ediyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023’te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor. Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak. 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022.