TEKNOFEST’te yeni yarışma başladı

Yeni Akit Ankara

Soğuk Gaz İtki Sistemi ile tahrik edilen Dikey İnişli Roket Yarışması, Dünya’da ilk olma özelliğine sahip. Ülkemizin gelecek 10 yıldaki teknolojik ilerleme yol haritasında yer alan “Roket İtkili İniş Sistemleri” hakkında lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim görmekte olan öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamak ve gençlere farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma yeteneğini kazandırma amacıyla TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenleniyor.

Yarışmada takımlardan tasarlayacakları roketin yarışma komitesi tarafından sağlanacak olan havada askıda tutma sistemi ile adaptasyonunu sağlamaları ve roketin serbest bırakılmasının ardından soğuk gaz itki sistemi kullanarak kontrollü şekilde yere inmesi bekleniyor. Yarışmaya başvurular 20 Kasım tarihine kadar yapılabiliyor.

TEKNOFEST yarışmaları kapsamında düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri ve ayrıca mezunları katılabiliyor. Dikey İnişli Roket Yarışmasında birincilik ödülü 100.000 TL, ikincilik ödülü 80.000 TL ve üçüncülük ödülü 60.000 TL olarak belirlendi.

Cumhuriyetimizin 100. yılında TEKNOFEST coşkusu büyüyerek devam ediyor

Cumhuriyetimizin 100. yılında altıncısı düzenlenecek TEKNOFEST’te coşku ve heyecan katlanarak devam ediyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023’te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor. Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak. 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022.