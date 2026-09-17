TEKNOFEST'te tanışan iki arkadaş, insansız 'TOMA helikopteri' geliştirip Emniyet'e tanıttı

İzmir'de yaşayan özel gereksinimli Tamer Türkay Sabır (28) ile Eyüp Akan (25), 3 yıl önce TEKNOFEST'te başlayan arkadaşlıklarını teknoloji projesine dönüştürdü. Uçak ve helikopter merakıyla yola çıkan ikili, yaklaşık 6 ay çalışarak TOMA gibi araçların giremediği dar sokaklara su püskürtebilen insansız 'TOMA helikopteri' geliştirdi; harçlıklarını biriktirip atık malzemelerle yaptıkları aracı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de tanıttı.

İki arkadaş, TEKNOFEST'e gezip öğrenmek için gitmişti. Orada kurulan dostluktan önce orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik insansız bir helikopter tasarımı, ardından insansız 'TOMA helikopteri' çıktı.

'Yaklaşık 6 ay çalıştık'

Meslek lisesi mezunu Sabır, projenin çıkışını şöyle anlattı: "TEKNOFEST'te uçakları, helikopterleri gördük. Helikopterler ve uçakları çok seviyoruz. Böyle bir helikopter yapmaya karar verdik. İlk önce Orman Genel Müdürlüğü'ne insansız orman yangın helikopteri yaptık. Ondan sonra insansız 'TOMA helikopteri' yaptık. Çünkü TOMA'larımız tanklardan ve büyük kamyonlardan yapıldığı için mahallelere ve dar yerlere pek giremiyor."

Sabır, yapımda akvaryum hava motoru, su basıncı ve gaz basıncı gibi malzemeler kullandıklarını, yaklaşık 6 ay çalıştıklarını söyledi.

Ailelerinin kendilerine çok destek olduğunu belirten Sabır, maliyeti nasıl karşıladıklarını da anlattı: "Bu helikopteri kumbaramdaki biriktirdiğimiz paralarla yaptık. Biz her gün 5 lira, 10 lira biriktirdik hem de sıfır atık olarak kullanılmayan kutu gibi malzemelerden yararlandık."

Projeyi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne göstermek isteyen ikili, davet edilince 14 Eylül'de Ankara'ya gitti. Sabır, "Kendileri de çok beğendi ve oradaki bütün polis arkadaşlarımıza projemizi anlattık. Devamını yapmamızı söylediler. Hayalimiz ise bu helikopterin daha büyüğünü yapmak" dedi.

Sabır, arkadaşı için de şunları söyledi: "Arkadaşım çok iyi, kalbi de çok temiz. En iyi arkadaşım Eyüp. İyi ki biz birlikteyiz. Ayrılmaz ikiliyiz, zincir gibiyiz."

'Bu fikri ikimiz bulduk'

Motor Meslek Lisesi mezunu özel gereksinimli Eyüp Akan ise aracın içinde elektrik motorları bulunduğunu söyledi. Akan, "Her yıl orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bu nedenle de güzel bir tasarımla helikopter yapalım istedik" ifadesini kullandı.

Helikopterin su haznesi sayesinde her yere su fışkırtabildiğini belirten Akan, "Bu fikri ikimiz bulduk ve birlikte yapmaya karar verdik. Arkadaşımı da onunla çalışmayı da çok seviyorum" diye konuştu.