0553 313 94 23

TEKNOFEST'te KTÜN ekibi birinci oldu

Konya Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon Topluluğu AYBARS İHA Takımı, TEKNOFEST'te, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması "Döner Kanat" kategorisinde birinci geldi.

20 Eylül 2019 Cuma 17:26
TEKNOFEST'te KTÜN ekibi birinci oldu

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Robotik ve Otomasyon Topluluğu (RAC-LAB) AYBARS İHA Takımı, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST), Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması "Döner Kanat" kategorisinde birinci oldu.

KTÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, akademik danışmanlığını Prof. Dr. Cemil Sungur ve Doktor Öğretim Üyesi Akif Durdu'nun yaptığı takımda, kaptan Gökhan Öztürk, pilot Furkan Şahin ile takım üyeleri Mert Dağadası, Şevval Çelik, Metehan Aslanbaş, Ahmet Furkan Büyükkelek ve Ahmet Burhan Öztürk, festivalde önemli başarıya imza attı.

TEKNOFEST'in üçüncü gününde, (RAC-LAB) AYBARS İHA Takımı, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2019 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması "Döner Kanat" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ise yayımladığı tebrik mesajında, "Takımımız, festival kapsamında, 'Döner Kanat' kategorisinde birinci olmuştur. Bizleri başarıyla gururlandıran takımımızı ve danışman öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:26
  1. İstanbul
  2. Konya Teknik Üniversitesi
  3. TEKNOFEST
  4. Uluslararası İnsansız Hava Araçları yarışması
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak Başbakanı imara destek çağrısı yaptı
    1. Irak Başbakanı imara destek çağrısı..
    2. AK Parti'den dikkat çeken 'anket'..
    3. Rota virüsü neden olur? Rota virüsü..
    4. Dünya Halter Şampiyonası’nda gümüş..
    5. ABD'den flaş yaptırım kararı!
    6. Merak edilen anket sonuçları..
    7. Kocaeli'de fuhuş operasyonu! 2 gözaltı
    8. Mahkemeden Ahmet Davutoğlu kararı
    9. Temel Karamollaoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu..
    10. Sanayi bölgesinde silah atölyesi
    11. Türk Telekom kime satılıyor?
    12. Demirtaş hakkında flaş tutuklama kararı!
    13. Gri kategorideki terörist öldürüldü
    14. Ayak mantarı neden oluşur? Ayak..
    15. Yarın (21 Eylül Cumartesi günü)..
    16. Arı zehri alternatif gelir kapısı
    17. İdlib'de Esed rejimi, Rusya ve Çin'e..
    18. Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü
    19. İmamoğlu'nun sansürüne çok sert tepki:..
    20. AK Parti yargı paketi taslağını MHP ye..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler