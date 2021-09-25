TEKNOFEST'te hayran bıraktı! Akıncı TİHA ile ilgili detayı Bayraktar açıkladı

TEKNOFEST'te gösteri uçuşuyla hayran bırakan Türkiye'nin havadaki yeni gücü AKINCI TİHA'yla ilgili müthiş bir detay daha ortaya çıktı.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Baykar tarafından üretilen 'Akıncı" Taarruzi İnsansız Hava Aracı da (TİHA) gösteri uçuşu yaptı.

Bayraktar: Tam otomatik uçtu

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal emdya hesabından önemli bir bilgiyi paylaştı. Bayraktar, Akıncı TİHA'nın TEKNOFEST'te yaptığı tüm uçuşların tam otomatik modda gerçekleştirdiğini açıkladı.