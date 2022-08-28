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Teknoloji TEKNOFEST’in 40 yarışmasının 15’inde TÜBİTAK’ın imzası
Teknoloji

TEKNOFEST’in 40 yarışmasının 15’inde TÜBİTAK’ın imzası

Bu yıl TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen 40 yarışmadan 15’ini düzenleyen TÜBİTAK, yapacağı etkinliklerle de bilim ve teknoloji meraklılarını stantlarında ağırlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 15:41:00 -
TEKNOFEST’in 40 yarışmasının 15’inde TÜBİTAK’ın imzası

TÜBİTAK, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirilecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te yarışma ve etkinlikleriyle göz dolduracak.

Güncel konu ve teknolojilere yönelik, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri, Çip Tasarım, Hyperloop Geliştirme ve Dikey İnişli Roket Yarışmaları olmak üzere 4 yarışma, bu yıl ilk kez düzenleniyor. Söz konusu yarışmalarda derece alanlara ödülleri Samsun’da verilecek.

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