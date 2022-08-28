TEKNOFEST’in 40 yarışmasının 15’inde TÜBİTAK’ın imzası

TÜBİTAK, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirilecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te yarışma ve etkinlikleriyle göz dolduracak.

Güncel konu ve teknolojilere yönelik, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri, Çip Tasarım, Hyperloop Geliştirme ve Dikey İnişli Roket Yarışmaları olmak üzere 4 yarışma, bu yıl ilk kez düzenleniyor. Söz konusu yarışmalarda derece alanlara ödülleri Samsun’da verilecek.