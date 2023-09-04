TEKNOFEST'i 1 milyon kişi ziyaret etti!

Bu yıl ilk kez Ankara'da gerçekleştirilen ve 5 gün süren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST) 943 bin kişi ziyaret etti.

Düzenlenen festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Etimesgut Havaalanı'nda 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi.

TEKNOFEST yönetiminden yapılan açıklamaya göre, festivali 5 günde toplam 943 bin kişi ziyaret etti. Bu yılki son TEKNOFEST ise, 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İzmir'de yapılacak. (İLKHA)