TEKNOFEST'e ev sahibi Gaziantep'ten büyük ilgi

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Dünyanın en büyük 2. havacılık organizasyonu olarak gösterilen bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne tüm dünyadan 20 bin 91 başvuru yapılırken Gaziantep, Türkiye'nin en çok başvuru gönderen kenti oldu.

AA muhabirinin TEKNOFEST'in resmi internet sitesinden derlediği bilgiye göre, 22-27 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne başvurular toplandı.

Bu kapsamda organizasyona Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın 84 ülkesinden toplam 20 bin 91 başvuru gerçekleştirildi. Başvuru yapan iller ve üniversiteler incelendiğinde ise organizasyona ev sahipliği yapacak kent olan Gaziantep'in ilgisi dikkati çekti.

TEKNOFEST için 3 bin 891 proje gönderen Gaziantep, organizasyona en çok katılım sağlayan şehir oldu. Gaziantep'i 2 bin 625 projeyle İstanbul, bin 117 projeyle Ankara, 743 projeyle de Konya takip etti.

Üniversite başvuruları alanında ise Gaziantep'teki ilgi yine göze çarptı. En çok başvuruyu 424 öğrencinin katılımıyla İstanbul Teknik Üniversitesi, 399 çalışmayla Yıldız Teknik Üniversitesi, 394 çalışmayla da Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) gönderdi. GAÜN'ün yanı sıra kentteki diğer üniversiteler olan SANKO ve Hasan Kalyoncu Üniversiteleri de üst sıralarda yer aldı.

- Bölgeden de ilgi var

175 üniversiteden projenin katıldığı organizasyona Gaziantep Üniversitesinin yanı sıra civardaki üniversiteler de ilgi gösterdi.

Bu kapsamda çalışmalarıyla Gaziantep'te bulunan SANKO Üniversitesi 19'uncu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi 28'inci, Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi 25'inci, Malatya'daki İnönü Üniversitesi 54'üncü, Adıyaman Üniversitesi 60'ıncı, Kahramanmaraş'taki Sütçü İmam Üniversitesi 66'ıncı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 84'üncü sırada yer buldu.

İller bazında ise Gaziantep'in yakın coğrafyasında bulunan Hatay 9'uncu, Adana 10'uncu, Şanlıurfa 16'ncı sırada yer alarak Türkiye ortalamasının üstünde bir katılım sağladı.

- Yöneticiler mutlu

İstanbul'un ardından ilk kez Anadolu'nun kadim kentlerinden Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST'e projeleriyle başarı sağlamayı hedefleyen kent ve bölgedeki gençler, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne de katkı sağlamayı hedefliyor.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İstanbul'dan sonra Anadolu şehri Gaziantep'te TEKNOFEST 2020'nin düzenlenmesinin, Anadolu'nun motivasyonu açısından önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin yerli ve milli teknoloji hamlelerini geliştirirken çekirdekten yetişmesi gerektiğini ifade eden Gür, "Bu çerçevede baktığımızda Anadolu'nun gençlerinin lise çağından itibaren hatta ilköğretim çağından itibaren o zihni dönüşümünü sağlamak için Anadolu şehirlerinde böyle büyük bir programın yapılması muhteşem bir şey." dedi.

Gür, TEKNOFEST'e, Gaziantep'in çevre illerindeki üniversitelerden olmak üzere birçok eğitim kurumundan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğine ve başvuruda bulunduğuna dikkati çekti.

Ali Gür, bölgedeki öğrencilerin, ev sahipliği ve ulaşabilirlik konusundaki avantajları da değerlendirip organizasyona önemli boyutta aktif olarak katıldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Gaziantep'teki TEKNOFEST 2020'ye Anadolu şehirlerinden başta Gaziantep olmak üzere çevredeki Şanlıurfa, Adıyaman gibi illerden çok büyük katılım olması da şunu gösteriyor; Anadolu'ya fırsat verilirse çok büyük projeleri üretebilir. Gençlerimiz çalışmalarının artık boşa gitmediğini görüyor. Gençlerimiz Türkiye'nin gelecekteki inşa edici gençlerinin TEKNOFEST'ten çıktığını biliyor. Öğrenciler ev sahipliği içerisinde güzel projeler üretiyor. Bölge ve kentte çok sayıda proje üretilmesi bunun en önemli göstergesidir."

Gür, bölgede önemli öğrenci potansiyelinin olduğunu belirterek, "Ortalama 150 bin öğrencinin projeleriyle sisteme katılması ve ev sahibi rolüyle onları sistemle bütünleştirmek harika bir şey. Bu konuda Gaziantep en güzel projeyi yaparak TEKNOFEST'in burada yapılmasının hakkını verecektir." diye konuştu.

- "Ulusal kalkınmamıza destek olacak"

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Gaziantep'in TEKNOFEST 2020'ye ev sahipliği yapmasının Güneydoğu'nun gelişimi adına önemli bir fırsat olduğuna değindi.

Bunun, pek çok noktada bölgenin diğer illeri için de önemli ilham ve moral kaynağı olacağını söyleyen Tepe, "TEKNOFEST, genç nüfusun yoğun görüldüğü bölgede gençleri bilime, teknolojiye, üretkenliğe yöneltecektir. Böylece hem bölgesel hem de ulusal kalkınmamıza destek olacaktır." ifadesini kullandı.

Tepe, gençlerin sıralamadaki başvuru başarısının önemli olduğunu belirterek, bunun Türkiye'nin ulusal ve uluslararası pazarda yüksek pay alabilmesi ve küresel rekabette başarılı olabilmesi için daha çok marka çıkarmasına katkı sağlayacağını aktardı.

Anadolu kentinde böylesine devasa bir teknolojik organizasyonun gerçekleştirilmesinin, şehre ve şehrin bulunduğu bölgeye kalkınma noktasında önemli kapıları açacağını anlatan Tepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TEKNOFEST, Anadolu'da gençlerin girişimcilik ruhlarını destekleyerek, kendi becerileri doğrultusunda başarıya ulaşmaları için onları bilim ve teknolojiye yönlendirecektir. TEKNOFEST birçok gencimizin ufkunu açma ve onlara motivasyon sağlama adına büyük önem arz etmektedir. Yetenekli çocukların teknoloji üretme ve geliştirme süreçlerine katılmaları sağlanarak, stratejik önemi, yüksek katma değeri ya da küresel rekabet koşulları gereğince milli ve özgün ürün ve sistemlerin üretilmesine katkı sağlayacaktır."