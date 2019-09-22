TEKNOFEST'e CHP'li İBB engeli!
Havacılık, uzay ve teknoloji meraklılarının buluşma adresi TEKNOFEST, bugün son kez kapılarını açtı. TEKNOFEST'e gitmek isteyen vatandaşları CHP'li İBB metro seferlerini durdurarak mağdur etti.22 Eylül 2019 Pazar 23:16
Atatürk Havaalanı'nda devam eden İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) gösterilen yoğun ilgili nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferleri geçici olarak CHP'li İBB tarafından durduruldu. TEKNOFEST'e gitmek isteyen vatandaşlar CHP'li İBB'nin bu reziliği karşısında sosyal medyada tepkilerini dile getirdiler. Twitter'da 'Kimsesiz' isimli kullanıcının paylaşımı CHP'li İBB'nin ne kadar beceriksiz bir durumda olduğunu gözler önüne serdi;
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