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Teknoloji Teknofest yarışmaları sonuçları açıklandı
Teknoloji

Teknofest yarışmaları sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-05-31 16:40:00 -
Teknofest yarışmaları sonuçları açıklandı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Teknofest organizasyonunun bazı alanlarda gerçekleştirdiği yarışmaların sonuçları açıklandı.

Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali olan TEKNOFEST organizasyonun bazı alanlarda gerçekleştirdiği yarışmaların sonuçları açıklandı.

Sağlıkta Yapay Zeka, Biyoteknoloji İnovasyon ve Ulaşımda Yapay Zeka Yarışmalarının sonuçları açıklandı.

Sonuçlara Teknofest'in internet sitesindeki duyurular kısmından ulaşılabiliyor.

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