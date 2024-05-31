Teknofest yarışmaları sonuçları açıklandı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Teknofest organizasyonunun bazı alanlarda gerçekleştirdiği yarışmaların sonuçları açıklandı.
Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali olan TEKNOFEST organizasyonun bazı alanlarda gerçekleştirdiği yarışmaların sonuçları açıklandı.
Sağlıkta Yapay Zeka, Biyoteknoloji İnovasyon ve Ulaşımda Yapay Zeka Yarışmalarının sonuçları açıklandı.
Sonuçlara Teknofest'in internet sitesindeki duyurular kısmından ulaşılabiliyor.
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