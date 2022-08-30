TEKNOFEST kaç gün sürecek? TEKNOFEST giriş ücreti ne kadar?
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı. TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler ise giriş ücretlerini, festivalin kaç gün süreceğini araştırıyor. TEKNOFEST Karadeniz nerede adresi:
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Peki. festival kaç gün sürecek?
TEKNOFEST kaç gün sürecek? TEKNOFEST giriş ücreti ne kadar?
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı.
Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.
BinBin ile festival alanında görev alan paydaşlar ve vatandaşlar, gidecekleri yerlere scooter vasıtasıyla rahatça ulaşabiliyor.
TEKNOFEST’i ziyaret etmek isteyenlerden ücret alınmıyor. Ziyaretçilerin girişte güçlük çekmemesi adına TEKNOFEST web sitesinden ziyaretçi kayıt işlemi gerçekleştirebilir.