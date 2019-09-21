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TEKNOFEST İstanbul ödülleri sahiplerine verildi

Başkan Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:29
TEKNOFEST İstanbul ödülleri sahiplerine verildi

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) kapsamında düzenlenen yarışmaların ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul kapsamında gerçekleştirilen yarışmaların kazananları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul Ödül Töreni'nde yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Yarışmalarda derece alan takımlar ise şu şekilde: 

- Savaşan İHA Yarışması "Sabit Kanat Kategorisi" birincisi İstanbul Teknik Üniversitesinden "İTUNOM" ve "Döner Kanat Kategorisi" birincisi Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezinden "Tayyare Fatihleri"

- Model Uydu Yarışması birincisi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden "GRİZU-263"

- Uçan Araba Tasarım Yarışması "Serbest Kategori" birincisi Akçabat Mersin Şehit Engin Saraç Ortaokulundan "Havali Bilyali", "İleri Kategori" birincisi Bahçeşehir Üniversitesinden "TOYGUN"

- Roket Yarışması "Alçak irtifa Kategorisi" birincisi Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesinden "Çargah Roket Takımı", "Yüksek İrtifa Kategorisi" birincisi Pamukkale Üniversitesinden "Hazar Roket Takımı"

- TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışması "Sabit Kanat Kategorisi" birincisi "Sepuluh November Institute Technology", "Döner Kanat Kategorisi" birincisi Konya Teknik Üniversitesinden "RACLAB"

- İnsansız Su Altı Yarışması "Temel Kategori" birincisi Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesinden "Cosmos Gravity"

- Roboik İnsansız Otonom Kara Araçları Geliştirme Yarışması "Öğrenci ve Bağımsız Katılımcılar Kategorisi" birincisi "İTÜ Racing", "Küçük Ölçekli İşletmeciler Kategorisi" birincisi "Polonom Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ"

- TÜBİTAK Efficiency Challenge Yarışması "Elektromobil Kategorisi" birincisi Çukurova Üniversitesinden "Elektromobil", "Hidromobil Kategorisi" birincisi Yıldız Teknik Üniversitesinden "AESK"

- Mini Jet Radyal Kompresörü Tasarım Yarışması birincisi Necmettin Erbakan Üniversitesinden "Max Thrust"

- İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF Büyük Ödülü "Aviyonik Bilgisayar Mimarisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ"

Üniversite Öğrencileri Araştırma ve Proje Yarışmasında da "Akıllı Şehirler ve Ulaşım", "Bilgi ve İletişim Teknolojileri", "Eğitim", "Enerji ve Çevre", "Gıda ve Tarım", "Makina İmalatı ve Otomotiv", "Sağlık", "Savunma, Uzay ve Havacılık", "Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik" kategorilerinde derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödüllerini takdim ettiği yarışmacılarla toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Henüz tamamlanmayan yarışmaların ödülleri ise yarın sahipleriyle buluşacak.

TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl düzenlenen 19 yarışmaya, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etti.

Yarışmalarda dereceye girenlere 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 15:29
  1. Zonguldak
  2. Trabzon
  3. Konya
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. T3 Vakfı
  8. TEKNOFEST İSTANBUL
  9. Anadolu Ajansı

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