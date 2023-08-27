TEKNOFEST için geri sayım! Bakan Kacır'dan paylaşım

Bakan Kacır’ın sosyal medya üzerinden yaptığı TEKNOFEST paylaşımında, “1965-80 arası doğanlar X kuşağı, 1981-96 arası doğanlar Y kuşağı, 1997-2012 arası doğanlar Z kuşağı. Hangi yılda olursa olsun, dünyayı değiştirmek için doğanlar ise T kuşağı. TEKNOFEST kuşağı, Türkiye Yüzyılı’nda dünyayı değiştirecek fikirleriyle, şimdi Ankara’da” ifadeleri kullanıldı.

Etimesgut Havalimanı’nda

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenecek etkinlikte, teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgar tüneli, simülasyon deneyim alanları, “Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay” sergisi, planetaryum ve sahne gösterileriyle çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

İlk kez başkentte

“Sen GELECEKSİN diye Etimesgut Havalimanı’ndayız” sloganıyla öne çıkan festival, 30 Ağustos-3 Eylül'de ilk kez başkent Ankara'da meraklılarıyla buluşacak.

Teknolojiler yarışıyor

Ankara’daki TEKNOFEST Girişim Yarışması’nda, “Eğitim Teknolojileri”, “Haberleşme ve İletişim Teknolojileri”, “Tarım Teknolojileri”, “Afet Yönetim Teknolojileri”, “Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri” ve “Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri” başlıkları öne çıkıyor.



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