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Teknoloji Teknofest için geliştirdiler! Liselilerden insansız su altı robotu
Teknoloji

Teknofest için geliştirdiler! Liselilerden insansız su altı robotu

Manisa Fen Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması kapsamında tasarlayıp ürettikleri su altı robotunu havuzda denedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 17:28:00 -
Teknofest için geliştirdiler! Liselilerden insansız su altı robotu

Lise öğrencilerinin 3 boyutlu katı modelleme programında hazırladığı, su altı manevra kabiliyetine sahip robot, yapay zekayla kendi kendine karar verebilen ve bazı görevleri otonom şekilde yerine getirebilen özelliklerle tasarlandı. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve proje danışmanı Ertuğ Gözaydın, “Esas amacımız milli savunma sanayisine, milli teknolojiye katkı sağlayabilecek mühendisler yetiştirebilmek” dedi.

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