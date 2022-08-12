TEKNOFEST birincisi Antarktika yolcusu

Afyonkarahisarlı lise öğrencisi Deniz Çakıltaş, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında TÜBİTAK’ın “Lise Öğrencileri Kutup Araştırmaları Yarışması”nda elde ettiği birincilik derecesiyle Antarktika’ya gidecek.

17 yaşındaki Çakıltaş, Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi’nde danışman öğretmeni Muhammet Öztürk ile 1922’de yayınlanan “Nanook Of The North” (Kuzey’in Nanook’u) isimli belgeselin video görüntüleri ve yazılarını inceleyip çözümleyerek “Arktik Halk İnuit Eskimoların Yaşayışına Bir Bakış” adlı projeyi hazırladı.

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK’ın 22-24 Temmuz’da Giresun’da düzenlediği “Lise Öğrencileri Kutup Araştırmaları Yarışması”na gönderilen proje, 611 kutup araştırması arasında birinci seçildi.

Projesinin, “Nanook Of The North” isimli belgeselin görüntülerinin incelenmesi sonucu ailenin yaşamı ve kutup kültürünün anlatılmasından oluştuğunu dile getiren Çakıltaş, şöyle konuştu: “Robert Joseph Flaherty’in yönetmenliğini yaptığı ABD’ye ait olan bu belgesel 100 yıl önce yayınlanmış ve bununla ilgili de hiçbir zaman da çalışma yapılmamış. Belgeselin içerisinde İngilizce metinler var. Görüntülerde ses olmadığı için metinleri Türkçeye çevirerek analiz ettik. Sonrasında kutuplarda yaşam kültürüyle ilgili geniş bir perspektifte inceleme sunumu hazırladık. Yanlış olarak bilinen kavramlar olduğunu belirledik. Mesela onlara eskimo değil, inuit olarak hitap edildiği ile yaşadıkları evlerin iglo olmadığı, karada kulübelerinin olduğunu tespit ettik” diye konuştu.

Çakıltaş, elde ettiği birincilik dolayısıyla ödül olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Antarktika’ya yapılacak bir sonraki Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibine kendisinin de dahil edildiğini, bunun için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Programın henüz netleşmediğine değinen Çakıltaş, şöyle devam etti: “Antarktika’da yaklaşık 1 ay civarında kalabileceğimiz söyleniyor. Kutuplar, benim ilgimi çeken bir alan olması nedeniyle de araştırma projemle bilmediğim çok fazla kavram öğrendim. Bunun dışında ilerleyen yıllarda kutuplarla ilgi farklı projelerde de yer almak istiyorum.”