SON DAKİKA
Gündem Teknofest 2026 teknoloji yarışmaları başvuruları başladı
Gündem

Teknofest 2026 teknoloji yarışmaları başvuruları başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Teknofest 2026 teknoloji yarışmaları başvuruları başladı

Türkiye’nin teknoloji vitrini TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa’da yapılacak; milyonların heyecanla beklediği teknoloji yarışmaları için başvurular da başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST, 30 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.

TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarının başvuru süreci başladı.  Yarışmalara katılmak isteyenler, 20 Şubat 2026 tarihine kadar www.teknofest.org adresi üzerinden çevrim içi başvuru yapabilecek.

TEKNOFEST 2026 kapsamında; ilkokuldan lisansüstüne kadar öğrencilerden girişimcilere ve uluslararası katılımcılara uzanan geniş bir yelpazede, 52 ana kategori ve 127 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek.

Festival kapsamında yarışmacılara 75 milyon TL ödül ve 100 milyon TL’yi aşan maddi destek sağlanacak.

TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmaları hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için 20 Şubat 2026 tarihine kadar teknofest.org adresi ziyaret edilebilir.

