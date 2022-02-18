TEKNOFEST 2022 ne zaman başlayacak? TEKNOFEST başvuruları ne zaman bitiyor?

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 30 Ağustos 4 Eylüll'de Samsun merkezli Karedeniz’de düzenlenecek. TEKNOFEST'te, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket’ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka’dan Sualtı Sistemleri’ne kadar 39 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü Teknoloji Yarışmaları bulunmaktadır.

TEKNOFEST başvurusu bitti mi ne zamana kadar başvuru yapılacak?

TEKNOFEST dikey inişli roket yarışması başvuruları yarışmaya katılacak adaylar tarafından merak ediliyor. Yarışmaya başvurular 28 Şubat tarihine kadar yapılabiliyor. EKNOFEST yarışmaları kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri ve ayrıca mezunları katılabiliyor.

TEKNOFEST 2022 yarışması ne zaman başlayacak?

Yarışmaya katılan takımların 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ankara’da yarışacağı Dikey İnişli Roket Yarışmasında birincilik ödülü 40 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL ve üçüncülük ödülü 25 bin TL olarak belirlendi. Yarışmada dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022'de Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar. TEKNOFEST yarışması detayları için tıklayın

TEKNOFEST giriş için ne gerekli?

TEKNOFEST ziyaretçi girişi ücretli olmayıp, kayıt gerektirmeyen bir festivaldir. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler'e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı'nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

TEKNOFEST giriş ücretli mi?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ve Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ni ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.